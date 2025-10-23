Sem Pedro e Bruno Henrique, Flamengo tem poucas opções para o ataque

Técnico Filipe Luís avalia o plantel e Plata deve ganhar vaga, mas Carrascal e Juninho correm por fora / Crédito: Jogada 10

O Flamengo tem um problema grande no ataque. Primeiramente, o time recebeu a péssima notícia da fratura no antebraço direito de Pedro, sofrida na vitória sobre o Racing, pela Libertadores. Embora o clube ainda avalie o tempo de parada, o técnico Filipe Luís já sabe que não pode contar com a segunda opção óbvia. Isso porque o próprio Bruno Henrique revelou, após a partida, que pediu ao treinador para não atuar mais como o “camisa 9” da equipe. A recusa de Bruno Henrique foi clara e direta.

“Não é minha posição, todo mundo sabe”, afirmou o camisa 27. Além disso, ele deixou claro para Filipe Luís que, apesar de querer ajudar o grupo, prefere atuar em outra função. Com isso, o substituto natural para a vaga passa a ser Plata. O colombiano, aliás, já atuou diversas vezes mais centralizado no Flamengo. Portanto, ele surge como o favorito para assumir o lugar de Pedro durante a recuperação. Carrascal pode ser solução no Flamengo Caso o treinador opte por outra formação, Carrascal surge como uma solução. Recentemente, Filipe Luís admitiu que o camisa 15 pode atuar nas quatro posições do ataque, inclusive como centroavante. Como o meia-atacante vive boa fase, ele pode ser uma alternativa viável. Mais abaixo na lista de prioridades está Wallace Yan. O jovem, que o próprio Filipe Luís adaptou para a função na base, corre por fora. Contudo, alguns episódios recentes de indisciplina tiraram o espaço do garoto no time de cima.