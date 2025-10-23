Sem Pedro e Bruno Henrique, Flamengo tem poucas opções para o ataque

Sem Pedro e Bruno Henrique, Flamengo tem poucas opções para o ataqueTécnico Filipe Luís avalia o plantel e Plata deve ganhar vaga, mas Carrascal e Juninho correm por fora
O Flamengo tem um problema grande no ataque. Primeiramente, o time recebeu a péssima notícia da fratura no antebraço direito de Pedro, sofrida na vitória sobre o Racing, pela Libertadores. Embora o clube ainda avalie o tempo de parada, o técnico Filipe Luís já sabe que não pode contar com a segunda opção óbvia. Isso porque o próprio Bruno Henrique revelou, após a partida, que pediu ao treinador para não atuar mais como o “camisa 9” da equipe.
A recusa de Bruno Henrique foi clara e direta.
“Não é minha posição, todo mundo sabe”, afirmou o camisa 27.
Além disso, ele deixou claro para Filipe Luís que, apesar de querer ajudar o grupo, prefere atuar em outra função. Com isso, o substituto natural para a vaga passa a ser Plata. O colombiano, aliás, já atuou diversas vezes mais centralizado no Flamengo. Portanto, ele surge como o favorito para assumir o lugar de Pedro durante a recuperação.
Carrascal pode ser solução no Flamengo
Caso o treinador opte por outra formação, Carrascal surge como uma solução. Recentemente, Filipe Luís admitiu que o camisa 15 pode atuar nas quatro posições do ataque, inclusive como centroavante. Como o meia-atacante vive boa fase, ele pode ser uma alternativa viável.
Mais abaixo na lista de prioridades está Wallace Yan. O jovem, que o próprio Filipe Luís adaptou para a função na base, corre por fora. Contudo, alguns episódios recentes de indisciplina tiraram o espaço do garoto no time de cima.
Por fim, há o caso de Juninho. O atacante, a primeira contratação da gestão Bap e Boto, completou nove meses de clube, mas vive no ostracismo. Ele não entra em campo desde agosto e Filipe Luís não o relacionou para os últimos jogos. Inclusive, o jogador já demonstrou sentir-se desprestigiado pelas poucas oportunidades. Afinal, a diretoria prometeu mais minutos quando barrou sua saída para o Mundo Árabe.
Enquanto o treinador analisa essas opções, o Flamengo ainda avalia o protocolo de recuperação de Pedro mas sua presença no jogo da volta é uma situação extremamente improvável.