São Paulo convoca 15 jogadores da base para preparação do duelo contra o Bahia

Tricolor precisou recorrer aos jovens para completar treino desta quinta, que contou com Calleri e Tolói evoluindo em suas lesões / Crédito: Jogada 10

O São Paulo deu sequência, na manhã desta quinta-feira (23/10), à sua preparação para o duelo diante do Bahia, neste sábado (25/10), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino teve parte aberta à imprensa, que acompanhou aproximadamente 30 minutos das atividades comandadas por Hernán Crespo no CT da Barra Funda. Ainda sem força máxima, o Tricolor contou com Calleri e Rafael Tolói realizando trabalhos separados do grupo, sob supervisão dos preparadores físicos. Ambos se recuperam de lesões, mas ainda seguem fora da lista de relacionados. Já o lateral Cédric Soares, com uma fratura no dedão do pé direito, manteve tratamento interno e segue fora das atividades com bola.

Base ganha espaço no treino do São Paulo Para completar o treino desta quinta, Crespo recorreu à base são-paulina. Afinal, quinze jovens foram chamados para participar da movimentação com os profissionais. Entre eles, o atacante Paulinho, o zagueiro Igão e o meia Cassinho, todos destaques nas categorias inferiores. O trabalho começou com um aquecimento coletivo e, na sequência, a comissão técnica montou um circuito voltado à troca de passes com progressão ofensiva. Após o período aberto à imprensa, o elenco iniciou um treino tático e técnico mais direcionado ao confronto diante do Bahia. Sem o zagueiro Ferraresi, suspenso, Crespo deve ajustar o sistema defensivo. Assim, a provável escalação tem Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (ou Tapia) e Luciano. O São Paulo chega ao duelo pressionado. Afinal, não vence há três rodadas e ocupa a nona colocação, com 38 pontos. Além disso, o time está oito atrás do Botafogo, primeiro dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores de 2026.