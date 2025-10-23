Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos pode depender dos rivais para escapar do rebaixamento

Empatado com o Vitória na tabela, Peixe precisa reagir nas últimas dez rodadas e enquanto Leão encara Corinthians, Palmeiras e São Paulo
A reta final do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções para o Santos. Afinal, a equipe segue ameaçada pelo rebaixamento e pode depender diretamente dos resultados de seus maiores rivais para se manter na Série A. O Peixe vive um momento de instabilidade e soma os mesmos 31 pontos do Vitória, primeiro time dentro do Z4, ficando à frente apenas pelo número de vitórias.

O cenário é delicado, e o Peixe sabe que precisará reagir nas últimas dez partidas para não repetir o drama de 2023. Ainda assim, parte do destino santista pode passar pelos desempenhos de Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que enfrentarão o Vitória nas próximas rodadas.

Trio pode salvar a pele santista

O Vitória, principal concorrente do Santos na luta contra o descenso, ainda disputará nove jogos. Contudo, três deles será contra os arquirrivais do Peixe. O Leão recebe o Corinthians neste sábado (30ª rodada), enfrenta o Palmeiras fora de casa na penúltima rodada (37ª) e encerra sua participação contra o São Paulo, em Salvador, na 38ª.

Além disso, a equipe baiana ainda medirá forças com adversários duros, como Red Bull Bragantino, Internacional e Botafogo, o que pode complicar sua caminhada.

Atualmente, Vitória e Santos têm 31 pontos, mas o time nordestino ocupa o 17º lugar por ter uma vitória a menos que o Alvinegro Praiano. Por isso, qualquer tropeço do Leão pode ser crucial para o time da Vila Belmiro.

Reagir para não depender de ninguém

Apesar da combinação de resultados possíveis, o Santos não quer depender de favores. A equipe tem dez partidas restantes, uma a mais que a maioria dos adversários, por conta do clássico adiado contra o Palmeiras, pela 13ª rodada, remarcado para 15 de novembro, na Vila Belmiro.

A sequência santista é desafiadora: o Peixe encara Botafogo (fora), Fortaleza (casa), Palmeiras (casa), Flamengo (fora), novamente o Palmeiras (casa), Mirassol (casa), Internacional (fora), Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa).

Para escapar sem depender dos rivais, o Santos precisa somar pontos principalmente nos jogos dentro da Vila e tentar surpreender fora de casa. O técnico Vojvoda trabalha para ajustar o setor defensivo e recuperar a confiança do elenco após a derrota para o Vitória, que reacendeu o alerta do rebaixamento.

