Santos pode depender dos rivais para escapar do rebaixamento

Empatado com o Vitória na tabela, Peixe precisa reagir nas últimas dez rodadas e enquanto Leão encara Corinthians, Palmeiras e São Paulo / Crédito: Jogada 10

A reta final do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções para o Santos. Afinal, a equipe segue ameaçada pelo rebaixamento e pode depender diretamente dos resultados de seus maiores rivais para se manter na Série A. O Peixe vive um momento de instabilidade e soma os mesmos 31 pontos do Vitória, primeiro time dentro do Z4, ficando à frente apenas pelo número de vitórias. O cenário é delicado, e o Peixe sabe que precisará reagir nas últimas dez partidas para não repetir o drama de 2023. Ainda assim, parte do destino santista pode passar pelos desempenhos de Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que enfrentarão o Vitória nas próximas rodadas.

Trio pode salvar a pele santista O Vitória, principal concorrente do Santos na luta contra o descenso, ainda disputará nove jogos. Contudo, três deles será contra os arquirrivais do Peixe. O Leão recebe o Corinthians neste sábado (30ª rodada), enfrenta o Palmeiras fora de casa na penúltima rodada (37ª) e encerra sua participação contra o São Paulo, em Salvador, na 38ª. Além disso, a equipe baiana ainda medirá forças com adversários duros, como Red Bull Bragantino, Internacional e Botafogo, o que pode complicar sua caminhada. Atualmente, Vitória e Santos têm 31 pontos, mas o time nordestino ocupa o 17º lugar por ter uma vitória a menos que o Alvinegro Praiano. Por isso, qualquer tropeço do Leão pode ser crucial para o time da Vila Belmiro. Reagir para não depender de ninguém Apesar da combinação de resultados possíveis, o Santos não quer depender de favores. A equipe tem dez partidas restantes, uma a mais que a maioria dos adversários, por conta do clássico adiado contra o Palmeiras, pela 13ª rodada, remarcado para 15 de novembro, na Vila Belmiro.