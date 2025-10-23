Roma perde para o Viktoria Plzen e cai na tabela da Liga Europa

Com Wesley jogando improvisado na ala-esquerda, time italiano perde a terceira seguida no Olímpico: 2 a 1 para os tchecos / Crédito: Jogada 10

A Roma conheceu mais uma derrota atuando como mandante – a terceira consecutiva. Desta vez, nesta quinta-feira (23/10), a equipe de Gian Piero Gasperini perdeu por 2 a 1 para o Viktoria Plzen (CZE), no Olímpico, pela terceira rodada da Liga Europa. Os visitantes marcaram com Adu e Souaré – ambos no primeiro tempo. Dybala fez o gol de honra dos romanistas. Assim, a Roma cai para a 23ª colocação da fase de Liga do torneio europeu, com apenas três pontos. Já o Plzen celebra sua segunda vitória em três rodadas, chegando aos seis pontos e subindo para a quarta colocação.

O jogo Após perder em casa na última rodada para o Lille (FRA), a Roma precisava dar resposta ao seu torcedor. Afinal, o time também vinha de derrota no Olímpico pelo Campeonato Italiano (1 a 0 para a Inter). Mas quem saiu na frente foram os visitantes. Adu apostou corrida com Ziolkowski, deixou o zagueiro sentado, invadiu a área e ainda teve a frieza de cavar para cima de Svilar – mesmo com quatro defensores ao seu redor, aos 16′. A tarde era de gols bonitos em Roma. Três minutos depois, Souaré recebeu na intermediária e, de canhota, arriscou, mandando um balaço no cantinho para fazer um golaço. Na etapa final, Dybala reduziu a desvantagem cobrando pênalti, aos 9′. Wesley, ex-Flamengo, começou o jogo pela ala-esquerda, realizando uma boa partida – mesmo fora de posição, aliás. Ele participou de bons lances de ataque, com a Roma buscando o empate a qualquer custo. No entanto, o Plzen soube se defender e conseguiu segurar a importante vitória no Olímpico.