Racing treina na praia após derrota para o Flamengo: “Começamos a dar a volta”

Em sua conta nas redes sociais, o clube argentino já entrou no clima do jogo de volta, na próxima quarta, em Avellaneda.

Os jogadores do Racing (ARG) aproveitaram a estadia no Rio de Janeiro para fazer atividades na praia da Barra da Tijuca, nesta quinta-feira (23). Na última quarta (22), o time argentino perdeu para o Flamengo por 1 a 0 , no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Libertadores da América.

“Começamos a dar a volta hoje mesmo”, publicou a conta do clube.

A equipe comandada por Gustavo Costas não terá compromisso no fim de semana e, por isso, escolheu permanecer mais um pouco na cidade Maravilhosa. Desta maneira, a atividade já faz parte da preparação para o jogo de volta da Libertadores.

O duelo decisivo está marcado para quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, em Avellaneda. A vantagem é do Flamengo, que poderá empatar para avançar à final. Em caso de igualdade no placar agregado, a definição será nos pênaltis.