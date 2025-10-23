Primeira grande contratação da SAF, De Paula admite “fardo” no Botafogo

Volante está emprestado ao Estoril, de Portugal, até junho de 2026. Depois, ele ainda tem mais seis meses de contrato com o Mais Tradicional / Crédito: Jogada 10

Sincero, De Paula abriu o coração sobre sua trajetória no Botafogo. O volante foi, aliás, a primeira grande contratação da era SAF. No primeiro semestre de 2022, o cabeça de área chegou, assim, ao Mais Tradicional com o status de contratação mais cara da história do clube. O Glorioso pagou 6 milhões de euros (R$ 33 milhões à época) para tirá-lo do Palmeiras e por 50% dos direitos econômicos do jogador. “Quando houve a proposta do Botafogo, achei que estava pronto, que conseguiria ter essa responsabilidade, mas não estava. Isso me deu uma baqueada. Não estava preparado. Fardo muito grande para mim”, colocou o volante, em entrevista ao canal “Espn”.