Primeira grande contratação da SAF, De Paula admite “fardo” no Botafogo

Primeira grande contratação da SAF, De Paula admite “fardo” no BotafogoVolante está emprestado ao Estoril, de Portugal, até junho de 2026. Depois, ele ainda tem mais seis meses de contrato com o Mais Tradicional
Sincero, De Paula abriu o coração sobre sua trajetória no Botafogo. O volante foi, aliás, a primeira grande contratação da era SAF. No primeiro semestre de 2022, o cabeça de área chegou, assim, ao Mais Tradicional com o status de contratação mais cara da história do clube. O Glorioso pagou 6 milhões de euros (R$ 33 milhões à época) para tirá-lo do Palmeiras e por 50% dos direitos econômicos do jogador.
“Quando houve a proposta do Botafogo, achei que estava pronto, que conseguiria ter essa responsabilidade, mas não estava. Isso me deu uma baqueada. Não estava preparado. Fardo muito grande para mim”, colocou o volante, em entrevista ao canal “Espn”.
De Paula tem contrato até dezembro de 2026 com o Botafogo, clube pelo qual registra 29 jogos e sete gols. No momento, porém, ele está no segundo empréstimo. Em 2024, foi para o Criciúma e não conseguiu evitar o rebaixamento do Tigre catarinense. Agora, defende as cores do Estoril, de Portugal. Por lá, soma sete participações sem ainda ter balançado redes.
O volante é taxativo. O momento é de tentar o sucesso no futebol internacional.
“Eu queria esse desafio de jogar fora do país, viver uma nova experiência. Quando decidi vir para Portugal, falei para minha família que era o momento de me desligar do Brasil. O tempo de Brasil, para mim, já deu”, decretou.
