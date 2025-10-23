Palmeiras tem primeiro tempo irreconhecível, perde para a LDU e fica em situação delicada na Libertadores

Palmeiras tem primeiro tempo irreconhecível, perde para a LDU e fica em situação delicada na LibertadoresVerdão sofreu pressão desde o início da partida, perdeu por 3 a 0 golear para se classificar para a final da competição
O Palmeiras ficou em uma situação muito complicada nas semifinais da Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (23), o Verdão teve uma de suas piores atuações no ano e perdeu para a LDU por 3 a 0, com todos os gols marcados na primeira etapa.
Com isso, o Alviverde precisará de um resultado gigante dentro de casa para avançar à final. Afinal, os equatorianos viajam para o Brasil podendo perder por dois de diferença que ainda garantem a classificação. Para o Palmeiras, só uma goleada interessa, ou uma vitória por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.
Primeiro tempo para esquecer
A partida começou com o Palmeiras sendo pressionado. Na primeira oportunidade, Villamil recebeu passe no meio da área e parou em boa defesa de Carlos Miguel. Na sequência, o goleiro alviverde voltou a trabalhar em finalização de longe de Quiñonez. No escanteio, Quintero subiu na área e cabeceou forte para fora. Depois, Quiñonez apareceu mais uma vez de longe, chutou de fora da área e parou em nova defesa de Carlos Miguel.
Só que, de tanto pressionar, os equatorianos abriram o marcador. Khellven não conseguiu cortar o passe e Quiñónez ficou com a bola, cruzando para trás, e Villamil não desperdiçou, marcando o primeiro. O Palmeiras até chegou a assustar com Raphael Viega, que mandou para fora. Porém, a LDU seguia em cima e ampliou. Após cobrança de escanteio ensaiada, Quiñonez mandou de primeira e a bola foi no braço de Andreas Pereira. Pênalti, que Alzugaray cobrou e marcou.
A pressão equatoriana continuou. Minda recebeu na intermediária, chutou rasteiro e Carlos Miguel trabalhou mais uma vez. O Palmeiras conseguiu acalmar um pouco a partida e teve até uma boa oportunidade. Vitor Roque recebeu na área, mas finalizou em cima de Domínguez. Nos acréscimos, a LDU marcou mais um. Ramírez apareceu pela direita, foi até a linha de fundo e deu o passe para Villamil marcar o segundo dele na partida.
Palmeiras volta melhor, mas não desconta
Com mudanças, o Palmeiras voltou melhor para a segunda etapa. Logo nos primeiros minutos, Flaco López recebeu na área, brigou com a defesa, mas chutou no peito de Domínguez. Entretanto, apesar de estar melhor no jogo, o Verdão pouco criava. Somente aos 31′ veio mais uma oportunidade. Allan invadiu pela direita e chutou na rede pelo lado de fora.
Já na reta final, Ramón Sosa teve a grande chance de descontar. O paraguaio recebeu na área e finalizou para uma grande defesa de Domínguez. Já nos acréscimos, Ramírez acertou uma entrada forte em Giay e, após revisão do VAR, recebeu o cartão vermelho. Na última chance, Flaco López recebeu cruzamento na área, subiu no alto, mas cabeceou para fora.
LDU 3 X 0 PALMEIRAS
Copa Libertadores 2025 – Semifinal (Jogo de ida)
Data e horário: 23/10/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Rodrigo Paz Delgado, Quito (EQU)
Gol: Villamil, 15’/1ºT (1-0); ALzugaray, 26’/1ºT (2-0); Villamil, 46’/1ºT (3-0)
LDU: Alexander Domínguez; Minda, Mina (Cuero, 23’/2ºT) e Ade; Quintero, Gruezo, Alzugaray (Pastrán, 35’/2ºT), Villamil e Quiñonez; Medina e Ramírez. Técnico: Tiago Nunes.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Giay, intervalo), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez (Allan, 24’/2ºT), Andreas Pereira, Felipe Anderson (Jefté, 18’/2ºT) e Raphael Veiga (Ramón Sosa, intervalo); Flaco López e Vitor Roque (Bruno Rodrigues, 36’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
VAR: Héctor Paletta (ARG)
Cartões Amerelos: Minda, Gruezo, Ramírez, Alzugaray, Mina e Quiñónez (LDU); Flaco López (SEP)
Cartão Vermelho: Ramírez (LDU)