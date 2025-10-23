Palmeiras tem grande retrospecto e até título contra Tiago Nunes, técnico da LDU

Brasileiro é técnico da equipe equatoriana, que encara o Verdão nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (23), no Equador, para enfrentar a LDU, no primeiro duelo da semifinal da Copa Libertadores, mantendo vivo o sonho do tetracampeonato continental. O duelo marcará um reencontro conhecido: o técnico Tiago Nunes, agora à frente da equipe equatoriana, contra quem o Verdão tem ótimo retrospecto. Aliás, desde que Tiago Nunes começou a enfrentar o Palmeiras, foram nove partidas, com cinco vitórias alviverdes, três empates e apenas uma derrota. Além disso, o Verdão soma um título conquistado sobre o treinador.

Abel Ferreira nunca perdeu para Tiago Nunes Sob o comando de Abel Ferreira, o Alviverde mantém aproveitamento total diante de equipes lideradas por Tiago Nunes. Os dois se enfrentaram em 2021, quando o português dirigia o Verdão e o brasileiro estava no Ceará. Naquela temporada, os paulistas venceram os cearenses nos dois confrontos do Brasileirão: 2 a 1 fora e 1 a 0 no Allianz Parque. O histórico, porém, começou antes da chegada de Abel. Afinal, em 2020, Tiago Nunes dirigia o Corinthians, e foi justamente naquele ano que o Palmeiras venceu o Campeonato Paulista sobre o rival, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no Allianz Parque. Foi o primeiro título estadual do Verdão após 12 anos de jejum. Retrospecto do Palmeiras contra times de Tiago Nunes Palmeiras 1×0 Ceará — Brasileirão 2021

Ceará 1×2 Palmeiras — Brasileirão 2021

Corinthians 0x2 Palmeiras — Brasileirão 2020

Palmeiras 1 (4) x (3) 1 Corinthians — Final do Paulista 2020 (volta)

Corinthians 0x0 Palmeiras — Final do Paulista 2020 (ida)

Corinthians 1×0 Palmeiras — Paulista 2020

Athletico-PR 1×1 Palmeiras — Brasileirão 2019

Palmeiras 1×0 Athletico-PR — Brasileirão 2019

Palmeiras 2×0 Athletico-PR — Brasileirão 2018 No total, o Verdão tem cinco vitórias, três empates e uma derrota diante de equipes comandadas por Tiago Nunes.