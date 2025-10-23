Organizadas do Corinthians assinam acordo para liberação de faixas e baterias nos estádios

Organizadas do Corinthians assinam acordo para liberação de faixas e baterias nos estádiosTorcidas estão proibidas de comparecer aos estádios por conta de incidentes na final do Campeonato Paulista
As torcidas organizadas do Corinthians estão próximas de poder retornar para as arquibancadas dos estádios, com faixas e baterias. Nesta quinta-feira (23), seis instituições assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público de São Paulo, autorizando o retorno dos materiais para a arquibancada.
O acordo foi firmado na sede do MP-SP, com a presença de representantes da Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra. Também participaram da reunião membros do Juizado Especial Criminal Central da Capital e Anexo de Defesa do Torcedor, da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva e da Polícia de Choque.
Para a volta definitiva das torcidas com seus materiais ao estádio, falta apenas a autorização da Federação Paulista de Futebol, por meio de ofício. Em abril, a entidade acatou um pedido do Ministério Público que solicitava a proibição das organizadas alvinegras por conta dos incidentes com sinalizadores na final do Campeonato Paulista.
Em nota, as organizadas celebraram o acordo. Os torcedores destacaram o avanço do diálogo entre todas as partes, além de prometer um retorno ainda mais forte nos jogos do Corinthians.
Confira a nota na íntegra
“Na tarde desta quinta-feira (23), as torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra, acompanhadas do advogado do Gaviões, Dr. Edson Roberto Baptista de Oliveira, estiveram reunidas na sede do Ministério Público do Estado de SP. Com a Promotora de Justiça Dra. Daniela Hashimoto, o 3º Promotor de Justiça do Juizado Especial Criminal Central da Capital e Anexo de Defesa do Torcedor, Dr. Cesar Saad, o delegado de Polícia Titular da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva – DRADE, o Tenente-Coronel Syllas Jadach Oliveira Lima, o Comandante do 2º Batalhão de Polícia de Choque, Marechal Mascarenhas de Moraes, o 2º Major Arcanjo e o Major Záccaro.
Durante o encontro, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que autoriza o retorno das torcidas organizadas com faixas e instrumentos aos estádios. Essa conquista fortalece a cultura da arquibancada e o apoio das torcidas ao nosso Glorioso Corinthians, respeitando os parâmetros legais e de segurança definidos pelos órgãos competentes.
Neste momento, estamos aguardando o ofício da Federação Paulista de Futebol para que possamos oficializar o retorno aos estádios com nossos materiais.
Esse acordo representa um avanço importante no diálogo entre as instituições e as torcidas organizadas, reafirmando o compromisso de respeito mútuo e a valorização da manifestação popular no futebol.
Fiel Torcida, vamos voltar daquele jeito: no ritmo pesado durante os 90 minutos, apoiando o Coringão sem parar como sempre fizemos. E agora, com as nossas camisas, faixas e instrumentos que fazem toda a diferença na festa das arquibancadas”.