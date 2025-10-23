Organizadas do Corinthians assinam acordo para liberação de faixas e baterias nos estádios

Torcidas estão proibidas de comparecer aos estádios por conta de incidentes na final do Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

As torcidas organizadas do Corinthians estão próximas de poder retornar para as arquibancadas dos estádios, com faixas e baterias. Nesta quinta-feira (23), seis instituições assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público de São Paulo, autorizando o retorno dos materiais para a arquibancada. O acordo foi firmado na sede do MP-SP, com a presença de representantes da Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra. Também participaram da reunião membros do Juizado Especial Criminal Central da Capital e Anexo de Defesa do Torcedor, da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva e da Polícia de Choque.

Para a volta definitiva das torcidas com seus materiais ao estádio, falta apenas a autorização da Federação Paulista de Futebol, por meio de ofício. Em abril, a entidade acatou um pedido do Ministério Público que solicitava a proibição das organizadas alvinegras por conta dos incidentes com sinalizadores na final do Campeonato Paulista. Em nota, as organizadas celebraram o acordo. Os torcedores destacaram o avanço do diálogo entre todas as partes, além de prometer um retorno ainda mais forte nos jogos do Corinthians. Confira a nota na íntegra “Na tarde desta quinta-feira (23), as torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra, acompanhadas do advogado do Gaviões, Dr. Edson Roberto Baptista de Oliveira, estiveram reunidas na sede do Ministério Público do Estado de SP. Com a Promotora de Justiça Dra. Daniela Hashimoto, o 3º Promotor de Justiça do Juizado Especial Criminal Central da Capital e Anexo de Defesa do Torcedor, Dr. Cesar Saad, o delegado de Polícia Titular da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva – DRADE, o Tenente-Coronel Syllas Jadach Oliveira Lima, o Comandante do 2º Batalhão de Polícia de Choque, Marechal Mascarenhas de Moraes, o 2º Major Arcanjo e o Major Záccaro. Durante o encontro, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que autoriza o retorno das torcidas organizadas com faixas e instrumentos aos estádios. Essa conquista fortalece a cultura da arquibancada e o apoio das torcidas ao nosso Glorioso Corinthians, respeitando os parâmetros legais e de segurança definidos pelos órgãos competentes.

Neste momento, estamos aguardando o ofício da Federação Paulista de Futebol para que possamos oficializar o retorno aos estádios com nossos materiais. Esse acordo representa um avanço importante no diálogo entre as instituições e as torcidas organizadas, reafirmando o compromisso de respeito mútuo e a valorização da manifestação popular no futebol. Fiel Torcida, vamos voltar daquele jeito: no ritmo pesado durante os 90 minutos, apoiando o Coringão sem parar como sempre fizemos. E agora, com as nossas camisas, faixas e instrumentos que fazem toda a diferença na festa das arquibancadas”.