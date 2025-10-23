O “sol” do Vasco: Diniz se derrete por Coutinho e vê craque pronto para a Seleção

Em entrevista à Romário TV, treinador exaltou a humildade do camisa 10 e demonstrou muita confiança na conquista da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O técnico Fernando Diniz não se cansa de elogiar o elenco do Vasco. Dessa forma, é comum nas coletivas o treinador destacar os seus jogadores. Assim como Rayan, que foi rotulado como o atacante mais completo do futebol brasileiro, Robert Renan também recebeu a alcunha de ser um dos melhores zagueiros construtores do mundo. Assim, chegou a vez de Philippe Coutinho. Em entrevista para a Romário TV, Fernando Diniz encheu a bola do camisa 10 do Vasco. Para o treinador, Coutinho é o jogador do time que potencializa todos os outros, não só pela qualidade, mas também pela humildade em campo.

"Coutinho é como se fosse um sol. Ele dá brilho para as coisas. Ele é brilhante mesmo. E de todos os jogadores com quem eu trabalhei, desse nível, dessa categoria, provavelmente é o mais humilde. Ele é diferente, solidário. Ele não quer apagar quem está do lado, para brilhar. Pelo contrário, ele aquece quem está do lado, faz jogar melhor e o jogadores percebem isso. Ele é um ídolo, um grande craque, que não causa nenhum tipo de rusga com quem está do lado". Coutinho é Seleção Aos 33 anos, Coutinho deixou os problemas físicos para trás e chegou aos 45 jogos no ano, a terceira temporada com mais partidas disputadas na carreira. Fernando Diniz destacou que o camisa 10 é um dos jogadores mais dedicados do elenco. "É um dos caras que mais correm, que não sai do treino. E ele tinha um problema, antes de eu chegar, de ficar administrando treino, carga de jogo e comigo aconteceu o contrário. Ele treina, frequenta menos o departamento médico, se sente cada vez melhor. A ferramenta de trabalho cada vez mais ativa, mais afiada. A tendência dele é jogar cada vez melhor".

As boas atuações fazem Coutinho sonhar com uma convocação para a Seleção Brasileira. E o jogador conta com a torcida de Fernando Diniz. “Ele está se aproximando de uma convocação para a Seleção. Não precisa ser testado. Ele gosta de momentos de maior pressão e está a caminho de se colocar à disposição para ser convocado”. Chance do Vasco na Copa do Brasil Questionado sobre a possibilidade de conquistar um título com o Vasco, Fernando Diniz demonstrou muita confiança. Para o treinador, o time está crescendo no momento certo da temporada. Portanto, possui chance de ser campeão.

“Chance a gente tem, 25% para todo mundo. É só em dezembro, mas a gente fez uma boa janela de contratação, o time está ficando cada vez mais maduro, coeso. O que acontecia no Vasco, acredito eu, é que os jogadores estavam com a estima para baixo. Agora os caras estão se reconhecendo de uma maneira diferente, que eles podem fazer mais coisas e ganhar coisas importantes”. Fernando Diniz também explicou os motivos que o fizeram barrar Vegetti do time titular. O treinador elogiou o artilheiro do Vasco e do Brasil na temporada, com 24 gols, e espera que a má fase passe o quanto antes. “Então, eu não vejo problema. Quando eu cheguei, o Vegetti fez muitos gols. Todo time que eu trabalho preciso de um cara para fazer gol. Gol não se ensina. Tem gente que faz gol e ele é um artilheiro. Só precisa se reencontrar com o gol e a gente está tentando ajudar o máximo possível e nas outas coisas ele ajuda muito. Na parte tática, na parte defensiva e na bola aérea, é uma das lideranças do time e uma pessoa que eu gosto muito”.