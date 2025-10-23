O “sol” do Vasco: Diniz se derrete por Coutinho e vê craque pronto para a Seleção

O “sol” do Vasco: Diniz se derrete por Coutinho e vê craque pronto para a SeleçãoEm entrevista à Romário TV, treinador exaltou a humildade do camisa 10 e demonstrou muita confiança na conquista da Copa do Brasil
O técnico Fernando Diniz não se cansa de elogiar o elenco do Vasco. Dessa forma, é comum nas coletivas o treinador destacar os seus jogadores. Assim como Rayan, que foi rotulado como o atacante mais completo do futebol brasileiro, Robert Renan também recebeu a alcunha de ser um dos melhores zagueiros construtores do mundo. Assim, chegou a vez de Philippe Coutinho.
Em entrevista para a Romário TV, Fernando Diniz encheu a bola do camisa 10 do Vasco. Para o treinador, Coutinho é o jogador do time que potencializa todos os outros, não só pela qualidade, mas também pela humildade em campo.
“Coutinho é como se fosse um sol. Ele dá brilho para as coisas. Ele é brilhante mesmo. E de todos os jogadores com quem eu trabalhei, desse nível, dessa categoria, provavelmente é o mais humilde. Ele é diferente, solidário. Ele não quer apagar quem está do lado, para brilhar. Pelo contrário, ele aquece quem está do lado, faz jogar melhor e o jogadores percebem isso. Ele é um ídolo, um grande craque, que não causa nenhum tipo de rusga com quem está do lado”.
Coutinho é Seleção
Aos 33 anos, Coutinho deixou os problemas físicos para trás e chegou aos 45 jogos no ano, a terceira temporada com mais partidas disputadas na carreira. Fernando Diniz destacou que o camisa 10 é um dos jogadores mais dedicados do elenco.
“É um dos caras que mais correm, que não sai do treino. E ele tinha um problema, antes de eu chegar, de ficar administrando treino, carga de jogo e comigo aconteceu o contrário. Ele treina, frequenta menos o departamento médico, se sente cada vez melhor. A ferramenta de trabalho cada vez mais ativa, mais afiada. A tendência dele é jogar cada vez melhor”.
As boas atuações fazem Coutinho sonhar com uma convocação para a Seleção Brasileira. E o jogador conta com a torcida de Fernando Diniz.
“Ele está se aproximando de uma convocação para a Seleção. Não precisa ser testado. Ele gosta de momentos de maior pressão e está a caminho de se colocar à disposição para ser convocado”.
Chance do Vasco na Copa do Brasil
Questionado sobre a possibilidade de conquistar um título com o Vasco, Fernando Diniz demonstrou muita confiança. Para o treinador, o time está crescendo no momento certo da temporada. Portanto, possui chance de ser campeão.
“Chance a gente tem, 25% para todo mundo. É só em dezembro, mas a gente fez uma boa janela de contratação, o time está ficando cada vez mais maduro, coeso. O que acontecia no Vasco, acredito eu, é que os jogadores estavam com a estima para baixo. Agora os caras estão se reconhecendo de uma maneira diferente, que eles podem fazer mais coisas e ganhar coisas importantes”.
Fernando Diniz também explicou os motivos que o fizeram barrar Vegetti do time titular. O treinador elogiou o artilheiro do Vasco e do Brasil na temporada, com 24 gols, e espera que a má fase passe o quanto antes.
“Então, eu não vejo problema. Quando eu cheguei, o Vegetti fez muitos gols. Todo time que eu trabalho preciso de um cara para fazer gol. Gol não se ensina. Tem gente que faz gol e ele é um artilheiro. Só precisa se reencontrar com o gol e a gente está tentando ajudar o máximo possível e nas outas coisas ele ajuda muito. Na parte tática, na parte defensiva e na bola aérea, é uma das lideranças do time e uma pessoa que eu gosto muito”.
Vontade de ajudar o Vasco
Fernando Diniz revelou que fez muito esforço para comandar o Vasco. O treinador destacou o ótimo ambiente de trabalho e elogiou a torcida, que para ele, foi determinante para retornar ao clube.
“Eu tenho uma ligação com o Vasco difícil de explicar. Eu adoro a torcida. Quando eu vinha jogar em São Januário, isso me motivava. Era incrível por causa da torcida do Vasco. Eu vim pra cá em 2021 não queria que eu viesse, mas eu vim. Agora, eu tive essa vontade de voltar e a presença do Pedrinho foi fundamental. Fiz de tudo para vir, para voltar. Um desejo muito grande de ajudar o Vasco. Aqui existe um estafe muito harmônico. As pessoas gostam de trabalhar no Vasco. Não há vaidades, egos inflados. É uma parada solidária, que tem relação com a história do clube”.