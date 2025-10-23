Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No top-10! Neymar está entre os atletas mais comercializáveis do mundo

Outros jogadores brasileiros, como Vini Jr, Raphinha e Rodrygo, aparecem entre os 50. Neymar, que atualmente defende o Santos, está em sexto
Neymar está entre os 10 atletas de maior valor comercial em 2025, de acordo com um levantamento feito pela SportsPro, em parceria com a consultoria NorthStar Solutions Group. Na sexta colocação na pesquisa que avalia o potencial de marca e retorno financeiro de nomes do esporte mundial, o camisa 10 do Santos também é o brasileiro mais bem posicionado do ranking.

O líder da lista é o piloto britânico Lewis Hamilton. No pódio ainda aparecem a ginasta norte-americana Simone Biles e a jogadora de rúgbi Ilona Maher. Na sequência está Sthepen Cury, estrela do basquete, e o craque português Cristiano Ronaldo, que atualmente é o jogador mais bem pago no futebol.

Outros brasileiros além de Neymar

A lista conta com outros brasileiros em atividade no futebol, mas diferentemente de Neymar, eles atuam na Europa. É o caso de Vini Jr, do Real Madrid, em 14°, Raphinha, do Barcelona, em 30°, e, por fim, Rodrygo, também dos Merengues, em 44°. Entre as mulheres, as representantes do Brasil não jogam futebol. Assim, temos a skatista Rayssa Leal, de 17 anos, na 12° posição – e a mais jovem entre os 50 – e a ginasta Rebeca Andrade, em 26°.

A pesquisa

Ao todo, o pesquisa conta com representantes de 17 países e 12 esportes diferentes. Entre os 50 nomes, 30 são homens e 20 mulheres. Além disso, os Estados Unidos seguem como o país mais presente, com 17 atletas, seguidos por Reino Unido, com sete, e Brasil, com seis. Ademais, a modalidade com maior presença continua sendo o futebol, com 18 atletas. Na sequência aparece o basquete, com nove.

A metodologia do 50MM 2025 atribui uma nota máxima de 100 pontos, considerando três pilares principais: força da marca, que mede a imagem pública do atleta; alcance de mercado, que analisa o engajamento e a base de fãs; e retorno econômico, que avalia o impacto financeiro e o valor oferecido aos patrocinadores. Dessa forma, a soma desses critérios define a pontuação final e, consequentemente, a posição de cada nome no ranking.

