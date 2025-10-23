Ministério Público vai recorrer de absolvição no caso Ninho do Urubu

MP-RJ reage após juiz alegar falta de provas da Polícia Civil e da promotoria para culpar os acusados pela tragédia / Crédito: Jogada 10

O Ministério Público do Rio de Janeiro informou, nesta quarta-feira (22), que vai recorrer da decisão judicial que absolveu todos os réus no caso do incêndio no Ninho do Urubu. A tragédia, ocorrida em 2019, matou dez jovens atletas do Flamengo. A decisão da Justiça, publicada na noite desta terça-feira (21), absolveu os acusados. Para o juiz Tiago Fernandes de Barros, a Polícia Civil e o próprio Ministério Público não conseguiram reunir provas suficientes para responsabilizar os personagens envolvidos. Ao todo, onze pessoas respondiam pelos crimes de incêndio culposo qualificado com resultado morte. Entre os réus estavam o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, além de outros diretores, como Antonio Marcio Mongelli, e representantes de empresas. Na sentença, o juiz fundamentou a absolvição na “ausência de demonstração de culpa penalmente relevante”. Segundo o magistrado, os réus atuaram dentro dos limites de suas funções. Inclusive, ele citou que o diretor-financeiro da época não poderia ser responsabilizado, mesmo ciente de irregularidades administrativas.