Milan x Pisa: onde assistir, escalações e arbitragem

Milan x Pisa: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam na partida de abertura da 8ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26
A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2025/26. Nesta sexta-feira (24), Milan e Pisa se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no San Siro, na partida de abertura da 8ª rodada da Serie A. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem situações opostas na tabela.
Onde assisitr
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Lionel Messi renova contrato com o Inter Miami
Como chega o Milan
O Milan faz um bom início de temporada e está na liderança isolada do Campeonato Italiano. O time está com 16 pontos, um acima de Inter, Napoli e Roma, concorrentes diretos pelo topo da tabela. Além disso, o Milan vem de uma vitória por 2 a 1 sobre a Fiorentina, com dois gols de Rafael Leão, e chega embalado para buscar mais um resultado positivo na temporada.
Ao mesmo tempo, o técnico Massimiliano Allegri não enfrenta problemas no elenco e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.
Como chega o Pisa
Por outro lado, o Pisa é o lanterna do Campeonato Italiano, com a pior campanha entre os 20 clubes. O time somou apenas três pontos e ainda não venceu nesta edição da Serie A. Mesmo assim, vem de um empate sem gols diante do Hellas Verona.
O único desfalque para o técnico Alberto Gilardino nesta sexta-feira fica por conta de Tomás Esteves, com dores musculares.
MILAN X PISA
8ª rodada do Campeonato Italiano
Data e horário: sexta-feira, 24/10/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: San Siro, em Milão.
MILAN: Mike Maignan, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Zachary Athekame, Luka Modrić, Youssouf Fofana, Davide Bartesaghi, Samuele Ricci, Rafael Leão, Alexis Saelemaekers. Técnico: Massimiliano Allegri.
PISA: Adrian Semper, Antonio Caracciolo, Raúl Albiol, Simone Canestrelli, Mehdi Léris, Ebenezer Akinsanmiro, Michel Aebischer, Samuele Angori, Marius Marin, M’Bala Nzola, Stefano Moreo. Técnico: Alberto Gilardino.
Árbitro: Luca Zufferli.
Auxiliares: Luigi Rossi e Vito Mastrodonato.
VAR: Matteo Gariglio.