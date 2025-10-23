Milan x Pisa: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2025/26. Nesta sexta-feira (24), Milan e Pisa se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no San Siro, na partida de abertura da 8ª rodada da Serie A. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem situações opostas na tabela.

Como chega o Milan

O Milan faz um bom início de temporada e está na liderança isolada do Campeonato Italiano. O time está com 16 pontos, um acima de Inter, Napoli e Roma, concorrentes diretos pelo topo da tabela. Além disso, o Milan vem de uma vitória por 2 a 1 sobre a Fiorentina, com dois gols de Rafael Leão, e chega embalado para buscar mais um resultado positivo na temporada.

Ao mesmo tempo, o técnico Massimiliano Allegri não enfrenta problemas no elenco e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Pisa

Por outro lado, o Pisa é o lanterna do Campeonato Italiano, com a pior campanha entre os 20 clubes. O time somou apenas três pontos e ainda não venceu nesta edição da Serie A. Mesmo assim, vem de um empate sem gols diante do Hellas Verona.