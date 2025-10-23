Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mesmo sofrendo com lesões, Depay lidera Corinthians nas participações em gols

Mesmo sofrendo com lesões, Depay lidera Corinthians nas participações em gols

Camisa 10 segue como principal nome do ataque alvinegro e decisivo em jogos grandes, mesmo perdendo muitos jogos no ano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mesmo afastado por lesão por um bom período, Memphis Depay segue como o principal destaque ofensivo do Corinthians em 2025. O atacante holandês, que ficou um mês fora por causa de um edema muscular, ainda lidera o elenco em participações diretas em gols. Além disso, é o jogador mais decisivo sob o comando de Dorival Júnior.

Em 41 partidas na temporada, Memphis tem oito gols e dez assistências. Assim, soma 18 participações diretas em lances que resultaram em bola na rede, a melhor marca do elenco corintiano. Mesmo sem repetir os números explosivos de 2024, quando teve 11 participações em apenas 14 jogos, o desempenho mantém o camisa 10 como peça-chave no sistema ofensivo.

Mais do que contribuir estatisticamente, o holandês tem sido determinante em momentos decisivos. Dos 18 gols e assistências registrados, sete definiram resultados, com cinco vitórias e dois empates. E, curiosamente, dois desses lances ocorreram em clássicos contra o Palmeiras.

No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, Depay foi o responsável pela assistência do gol de Yuri Alberto, que garantiu a vitória por 1 a 0 no Allianz Parque. Meses depois, voltou a decidir um Dérbi. Mas dessa vez marcando, de cabeça, o gol do triunfo por 1 a 0 na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ele também foi crucial em outras partidas que renderam pontos importantes. Como nas vitórias sobre Vasco e Sport, pelo Brasileirão, e Mirassol, pelo Paulistão. Além dos empates com Palmeiras (fase de grupos do estadual) e Botafogo (no Rio, pelo primeiro turno da Série A).

Expectativa parar retomar trio

Após aproveitar o período da Data Fifa para aprimorar a parte física com a seleção da Holanda, Memphis voltou 100%. Assim, deve formar novamente o trio ofensivo ao lado de Yuri Alberto e Garro no duelo contra o Vitória, neste sábado (25), às 16h, no Barradão.

Assim, com o Corinthians ainda na parte inferior da tabela, Dorival Júnior conta com o retorno do seu principal articulador ofensivo para tentar embalar na reta final do Brasileirão e recolocar o time na disputa por uma vaga na Conmebol Libertadores de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar