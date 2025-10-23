Mesmo sofrendo com lesões, Depay lidera Corinthians nas participações em gols

Camisa 10 segue como principal nome do ataque alvinegro e decisivo em jogos grandes, mesmo perdendo muitos jogos no ano

Em 41 partidas na temporada, Memphis tem oito gols e dez assistências. Assim, soma 18 participações diretas em lances que resultaram em bola na rede, a melhor marca do elenco corintiano. Mesmo sem repetir os números explosivos de 2024, quando teve 11 participações em apenas 14 jogos, o desempenho mantém o camisa 10 como peça-chave no sistema ofensivo.

Mesmo afastado por lesão por um bom período, Memphis Depay segue como o principal destaque ofensivo do Corinthians em 2025. O atacante holandês, que ficou um mês fora por causa de um edema muscular, ainda lidera o elenco em participações diretas em gols. Além disso, é o jogador mais decisivo sob o comando de Dorival Júnior.

Mais do que contribuir estatisticamente, o holandês tem sido determinante em momentos decisivos. Dos 18 gols e assistências registrados, sete definiram resultados, com cinco vitórias e dois empates. E, curiosamente, dois desses lances ocorreram em clássicos contra o Palmeiras.

No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, Depay foi o responsável pela assistência do gol de Yuri Alberto, que garantiu a vitória por 1 a 0 no Allianz Parque. Meses depois, voltou a decidir um Dérbi. Mas dessa vez marcando, de cabeça, o gol do triunfo por 1 a 0 na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ele também foi crucial em outras partidas que renderam pontos importantes. Como nas vitórias sobre Vasco e Sport, pelo Brasileirão, e Mirassol, pelo Paulistão. Além dos empates com Palmeiras (fase de grupos do estadual) e Botafogo (no Rio, pelo primeiro turno da Série A).

Expectativa parar retomar trio

Após aproveitar o período da Data Fifa para aprimorar a parte física com a seleção da Holanda, Memphis voltou 100%. Assim, deve formar novamente o trio ofensivo ao lado de Yuri Alberto e Garro no duelo contra o Vitória, neste sábado (25), às 16h, no Barradão.