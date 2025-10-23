Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mesmo imobilizado, Pedro seguirá preparação física

Flamengo informa que DM reavaliou jogador, indicando imobilização acima do cotovelo do braço direito após fratura contra o Racing
O Flamengo atualizou na tarde desta quinta-feira (23/10) a situação do atacante Pedro. O jogador, que fraturou o antebraço direito durante a vitória por 1 a 0 sobre o Racing (ARG), na última quarta (22/10), passou por reavaliação pelo Departamento Médico do clube.

E, após o diagnóstico de fratura “sem desvio na ulna direita”, o atleta iniciou tratamento e permanecerá com o braço imobilizado nos próximos dias. Ainda de acordo com o boletim divulgado pelo Flamengo, a imobilização – que se estende acima do cotovelo – é necessária para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a adequada consolidação da lesão.

LEIA MAIS: Flamengo se despede do Maracanã na Libertadores 2025; retrospecto em mata-mata impressiona

Dessa forma, Pedro seguirá um trabalho específico de manutenção da preparação física. Isso ocorrerá para que o jogador esteja em condições de jogo quando retirar a imobilização. Num primeiro momento, o Flamengo divulgou que ele ficará com o local imobilizado por algumas semanas (entre 21 a 30 dias). No entanto, não confirmou o período em que ele não poderá atuar. 

Neste sábado (25/10), o Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Fortaleza, fora de casa, pela 30ª rodada do Brasileirão. Posteriormente, a delegação se dirige para a Argentina, onde enfrentará o Racing, na quarta-feira (29/10), pela volta da semifinal da Libertadores.

