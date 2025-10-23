Mesmo imobilizado, Pedro seguirá preparação física

Mesmo imobilizado, Pedro seguirá preparação físicaFlamengo informa que DM reavaliou jogador, indicando imobilização acima do cotovelo do braço direito após fratura contra o Racing
O Flamengo atualizou na tarde desta quinta-feira (23/10) a situação do atacante Pedro. O jogador, que fraturou o antebraço direito durante a vitória por 1 a 0 sobre o Racing (ARG), na última quarta (22/10), passou por reavaliação pelo Departamento Médico do clube.
E, após o diagnóstico de fratura “sem desvio na ulna direita”, o atleta iniciou tratamento e permanecerá com o braço imobilizado nos próximos dias. Ainda de acordo com o boletim divulgado pelo Flamengo, a imobilização – que se estende acima do cotovelo – é necessária para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a adequada consolidação da lesão.
Dessa forma, Pedro seguirá um trabalho específico de manutenção da preparação física. Isso ocorrerá para que o jogador esteja em condições de jogo quando retirar a imobilização. Num primeiro momento, o Flamengo divulgou que ele ficará com o local imobilizado por algumas semanas (entre 21 a 30 dias). No entanto, não confirmou o período em que ele não poderá atuar.
Neste sábado (25/10), o Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Fortaleza, fora de casa, pela 30ª rodada do Brasileirão. Posteriormente, a delegação se dirige para a Argentina, onde enfrentará o Racing, na quarta-feira (29/10), pela volta da semifinal da Libertadores.