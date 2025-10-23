Mesmo imobilizado, Pedro seguirá preparação física

O Flamengo atualizou na tarde desta quinta-feira (23/10) a situação do atacante Pedro. O jogador, que fraturou o antebraço direito durante a vitória por 1 a 0 sobre o Racing (ARG), na última quarta (22/10), passou por reavaliação pelo Departamento Médico do clube.

E, após o diagnóstico de fratura “sem desvio na ulna direita”, o atleta iniciou tratamento e permanecerá com o braço imobilizado nos próximos dias. Ainda de acordo com o boletim divulgado pelo Flamengo, a imobilização – que se estende acima do cotovelo – é necessária para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a adequada consolidação da lesão.