Lionel Messi renova contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos

Lionel Messi renova contrato com o Inter Miami, dos Estados UnidosAos 38 anos, craque assina extensão de vínculo até 2028 e seguirá como principal nome do elenco da equipe da Major League Soccer
O argentino Lionel Messi renovou seu contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos, até o fim de 2028, segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado de transferências. Assim, o clube norte-americano divulgou, nesta quinta-feira (23), um vídeo em que o craque aparece assinando a extensão de seu vínculo. Na imagem, há a seguinte legenda: “Ele está em casa”.
Dessa forma, o acordo com o jogador, de 38 anos, ocorre um dia antes da estreia nos playoffs da MLS contra Nashville. A equipe, atual terceiro colocada da Conferência Leste, será mandante do primeiro jogo da série melhor de três, nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília).
Além disso, a renovação se concretizou logo depois de Sergio Busquets e Jordi Alba, que também atuaram com o craque argentino no Barcelona, anunciarem suas respectivas aposentadorias ao fim desta temporada.
Nesse sentido, vale lembrar que o Inter Miami é o terceiro clube da carreira do argentino. Antes disso, ele fez história com a camisa do clube catalão e depois teve uma passagem pelo Paris Saint-Germain, da França.
Por fim, o Miami Freedom Park está previsto para ser inaugurado em 2026. O plano do clube estadunidense era justamente manter Messi neste momento, como um carro-chefe na publicidade. Assim, o foco é iniciar a divulgação da nova arena e seguir firme na popularização da instituição pelo mundo.
Veja algumas marcas da carreira de Messi
Mais prêmios de melhor jogador do mundo pela Fifa: 7
Mais Bolas de Ouro: 7
Mais Chuteiras de Ouro: 6
Segundo com mais títulos na história do futebol: 41
Segundo com mais títulos nas principais ligas europeias: 12
Mais gols em ligas nacionais europeias: 496
Mais artilharias em ligas nacionais europeias: 8
Mais gols oficiais em um ano por clube: 79 em 2012 (Barcelona)
Mais gols oficiais por um único clube: 672 (Barcelona)
Mais gols em uma única liga profissional: 474 (LaLiga)
Segundo maior artilheiro da história da Champions League: 129
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar