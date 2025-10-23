Lionel Messi renova contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos

Aos 38 anos, craque assina extensão de vínculo até 2028 e seguirá como principal nome do elenco da equipe da Major League Soccer

O argentino Lionel Messi renovou seu contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos, até o fim de 2028 , segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado de transferências. Assim, o clube norte-americano divulgou, nesta quinta-feira (23), um vídeo em que o craque aparece assinando a extensão de seu vínculo. Na imagem, há a seguinte legenda: “Ele está em casa”.

Dessa forma, o acordo com o jogador, de 38 anos, ocorre um dia antes da estreia nos playoffs da MLS contra Nashville. A equipe, atual terceiro colocada da Conferência Leste, será mandante do primeiro jogo da série melhor de três, nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília).

Além disso, a renovação se concretizou logo depois de Sergio Busquets e Jordi Alba, que também atuaram com o craque argentino no Barcelona, anunciarem suas respectivas aposentadorias ao fim desta temporada.

Nesse sentido, vale lembrar que o Inter Miami é o terceiro clube da carreira do argentino. Antes disso, ele fez história com a camisa do clube catalão e depois teve uma passagem pelo Paris Saint-Germain, da França.

Por fim, o Miami Freedom Park está previsto para ser inaugurado em 2026. O plano do clube estadunidense era justamente manter Messi neste momento, como um carro-chefe na publicidade. Assim, o foco é iniciar a divulgação da nova arena e seguir firme na popularização da instituição pelo mundo.