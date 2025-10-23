Leeds x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Leeds x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam na partida de abertura da nona rodada da Premier League 2025/26
A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Nesta sexta-feira (24), Leeds e West Ham se enfrentam às 16h (de Brasília), no Elland Road, na partida de abertura da nona rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momento complicado na temporada e precisam se recuperar na tabela.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Leeds
O Leeds não faz um bom início de temporada e precisa se recuperar na Premier League. O time não vence há três rodadas e vem de uma derrota por 2 a 0 para o recém-promovido Burnley. Dessa maneira, a equipe comandada pelo técnico Daniel Farke aparece na 16ª posição, com oito pontos, três acima do Nottingham Forest, que abre a zona de rebaixamento.
Para o duelo desta sexta-feira, o Leeds terá o desfalque confirmado de Wilfried Gnonto, enquanto Noah Okafor, em recuperação de lesão, é tratado como dúvida.
Como chega o West Ham
Por outro lado, o West Ham atravessa uma fase ainda mais complicada. O time vem de uma sequência de cinco jogos sem vitória, com uma derrota por 2 a 0 para o Brentford na rodada passada. Assim, o time comandado pelo técnico Nuno Espírito Santo está na penúltima posição da Premier League, com somente quatro pontos em oito jogos.
Além disso, Nuno Espírito Santo precisa lidar com algumas baixas no elenco. Isto porque Konstantinos Mavropanos, Niclas Füllkrug e George Earthy, lesionados, são baixas confirmadas para o duelo fora de casa. Por fim, a boa notícia fica por conta da presença do brasileiro Lucas Paquetá, principal jogador do time.
