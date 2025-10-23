Leeds x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam na partida de abertura da nona rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Nesta sexta-feira (24), Leeds e West Ham se enfrentam às 16h (de Brasília), no Elland Road, na partida de abertura da nona rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momento complicado na temporada e precisam se recuperar na tabela. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Bayern terá de jogar sem Neuer nos próximos compromissos Como chega o Leeds O Leeds não faz um bom início de temporada e precisa se recuperar na Premier League. O time não vence há três rodadas e vem de uma derrota por 2 a 0 para o recém-promovido Burnley. Dessa maneira, a equipe comandada pelo técnico Daniel Farke aparece na 16ª posição, com oito pontos, três acima do Nottingham Forest, que abre a zona de rebaixamento. Para o duelo desta sexta-feira, o Leeds terá o desfalque confirmado de Wilfried Gnonto, enquanto Noah Okafor, em recuperação de lesão, é tratado como dúvida.