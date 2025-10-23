LDU x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Verdão inicia batalha por uma vaga na final da Libertadores, contra equipe equatoriana que já eliminou dois brasileiros na competição

Nesta quinta-feira, o Palmeiras vai subir o morro para encarar a altitude de Quito e a LDU, às 21h30, no estádio Rodrigo Paz Delgado, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O Verdão chega nesta fase da competição após eliminar Universitário, do Peru e River Plate, da Argentina. Já os equatorianos viraram carrasco de brasileiros após despacharem Botafogo e São Paulo nas rodadas anteriores, sonhando em estar novamente em uma final da principal competição do continente.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha, ao vivo, o prélio, a partir de 20h. Christian Rafael terá a honra de narrar a partida, além de contar com o auxílio luxuoso de uma dupla de craques. A saber: o comentarista João Miguel Lotufo e o intrépido repórter Luiz Gaspar.