Jogador que reagiu a racismo recebe pena maior que agressor no TJD

Sessão aplica sete jogos e multa para ex-volante do Batel. Zagueiro pega gancho de 10 partidas por reação; confira detalhes / Crédito: Jogada 10

O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná decidiu as punições pelo caso de injúria racial em Batel x Nacional-PR, pela Taça FPF. Diego recebeu sete jogos de suspensão e multa de R$ 2 mil por chamar PV de “macaco”, enquanto o zagueiro sofreu punição com dez partidas por reagir com um soco e por uma cusparada anterior. Os auditores aplicaram sete jogos e a multa a Diego pela ofensa racista. Do outro lado, PV levou quatro partidas pelo soco (com um voto divergente) e outras seis pelo cuspe (de forma unânime). Além disso, o Batel levou absolvição por unanimidade da acusação prevista no artigo 243-G do CBJD.

O episódio ocorreu em disputa de escanteio. Após o relato de que PV teria cuspido no adversário, Diego proferiu a ofensa; o zagueiro denunciou ao árbitro e revidou com o golpe. O juiz acionou o protocolo antirracismo da Fifa, interrompeu o duelo, expulsou PV e determinou o encaminhamento de Diego ao hospital. Em pronunciamento nas redes sociais, PV disse não entender por que teve uma punição mais severa do que seu agressor. “Meu sentimento já era de impotência, agora ainda mais. Não me senti amparado e queria entender realmente essa sentença de pegar mais jogos do que quem cometeu o crime”, argumentou.