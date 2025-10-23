Investimentos dão retorno, e Portuguesa se consolida como referência em mídia digital

Com investimento em transmissões e conteúdos exclusivos, o canal celebra um crescimento de 50% no número de inscritos do Youtube / Crédito: Jogada 10

A temporada 2025 não só marcou um salto expressivo da ‘Lusa TV’, canal oficial da Portuguesa de Desportos no Youtube, como tem consolidado o clube entre referências esportivas digitais do Brasil. Com expansão do conteúdo e novas transmissões, o canal registrou aumento de 263% em visualizações e 270% em impressões em relação aos anos anteriores. O aumento ainda se soma ao crescimento de 50% no número de inscritos no canal do Youtube. Médias que levam o clube a um patamar muito elevado em relação às equipes de séries inferiores do futebol nacional.

Entre as principais inovações promovidas ao longo do ano, está a exibição com imagens de jogos ao vivo da Portuguesa na Série D do Campeonato Brasileiro. O canal exibiu 21 partidas no decorrer da temporada, mas considerando também a disputa do Campeonato Paulista Sub-20. As transmissões contaram com profissionais reconhecidos no jornalismo esportivo e no meio futebolístico. O ex-jogador Diogo participou como comentarista, ao lado dos jornalistas Jorge Nicola e Maurício Capela. Já as narrações ficaram a cargo de Gomão Ribeiro, nome com passagens por grandes emissoras do setor. “Inicialmente, assumimos um compromisso com o nosso torcedor. Então, conseguimos entregar um produto de qualidade, alinhado ao que se vê de melhor no mercado. Agora, isso se refletiu nos números da Lusa TV e na satisfação do nosso público”, afirmou Elcio Mendonça, gerente de comunicação da Portuguesa SAF. Torcida engajada com a Lusa TV Para entender o impacto das transmissões e da produção de conteúdo da ‘Lusa TV’, o clube realizou uma pesquisa de satisfação com torcedores, em parceria com a empresa Inovyo. O levantamento revelou que 78% dos entrevistados preferem acompanhar os jogos da equipe pelo canal oficial, em detrimento de emissoras da grande mídia.

A proximidade com a torcida também acabou fortalecida por conteúdos extras, como bastidores dos jogos, entrevistas exclusivas e cobertura de treinos. A atuação multiplataforma ainda ampliou o alcance da Lusa TV para além dos 90 minutos das partidas. Portuguesa foca no on demand Com o encerramento das competições em 2025, a Lusa TV direciona sua produção para vídeos sob demanda. O objetivo é manter a audiência ativa no período sem jogos, por meio de reportagens especiais e conteúdos que aprofundam a história e o cotidiano da Rubro-Verde. “Nesse período sem jogos estamos reforçando a nossa produção de conteúdo, mas trazendo mais vídeos on demand. Então, é uma maneira de manter o nosso torcedor ativo e ter uma profundidade que nem sempre é possível. Sobretudo em meio a uma rotina de partidas”, destacou Marcos Carreira, coordenador do canal desde 2020.