Igor Jesus brilha e Nottingham Forest vence Porto na estreia de Sean Dyche

Adeus, crise! O Nottingham Forest venceu o Porto por 2 a 0, nesta quinta-feira (23), em partida válida pela 3ª rodada da Liga Europa 2025/26. Gibbs-White e Igor Jesus, ex- Botafogo , marcaram os gols da vitória no City Ground, ambos de pênalti, e o técnico Sean Dyche estreou com vitória no comando do time inglês.

O Forest vinha de uma sequência de péssimos resultados e já está em seu terceiro treinador em 2025. Contudo, Sean Dyche estreou com o pé direito e o time conquistou a primeira vitória nesta edição da Liga Europa. Nas duas primeiras rodadas, o Nottingham empatou com o Betis e acabou sendo derrotado em casa para o Midtjylland, da Dinamarca.

Com o resultado, o Nottingham Forest subiu para a 17ª posição e entrou na zona de classificação para a próxima fase da Liga Europa.

Além disso, o Nottingham Forest vai tentar aproveitar o embalo após a chegada de Sean Dyche e evoluir na Premier League. Isto porque o time abre a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, com cinco pontos em oito rodadas.

Por outro lado, o Porto, que estava com 100% de aproveitamento na Liga Europa, conheceu sua primeira derrota nesta edição do torneio e também na temporada 2025/26. Assim, o time caiu para a 15ª posição, com os seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas. No Campeonato Português, a equipe comandada pelo técnico Francesco Farioli é a líder isolada, com três pontos de vantagem para o vice-líder Sporting.