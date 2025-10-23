Hugo Souza segue fora por lesão, e Felipe Longo deve ser titular no Corinthians

Titular tem uma luxação acrômio clavicular no ombro esquerdo e não treina há quatro dias. Assim, é provável que Felipe Longo assuma a vaga / Crédito: Jogada 10

O Corinthians deve ter Felipe Longo na meta no jogo contra o Vitória, neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o goleiro Hugo Souza ficou em tratamento com a equipe de fisioterapia pelo quarto dia consecutivo e não treinou com bola no CT Joaquim Grava. Hugo Souza sofreu uma pancada contra o Atlético, no último sábado, e ficou constatada uma luxação acrômio clavicular no ombro esquerdo. Dessa maneira, o arqueiro tem feito tratamento intensivo no CT. No entanto, ainda não está recuperado para fazer as atividades com os companheiros.

LEIA MAIS: Mesmo sofrendo com lesões, Depay lidera Corinthians nas participações em gols Nesta quinta-feira (23), Dorival Júnior comandou uma série de atividades no gramado do CT Joaquim Grava. Na primeira parte do treino, os jogadores foram divididos em diferentes grupos, com o ataque trabalhando a construção ofensiva e o sistema defensivo acertando a movimentação e os encaixes na marcação. Em seguida, o treinador promoveu um exercício em campo aberto e definiu algumas estratégias para o jogo contra o Vitória. Os atletas também aprimoraram finalizações e cobranças de falta. Dessa maneira, o Corinthians deve ir a campo com a seguinte escalação: Felipe Longo (Hugo Souza); Félix Torres (Charles ou Hugo), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.