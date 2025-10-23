Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio tem esperança da melhora de rendimento com volta de Arthur

Meio-campista sofre com dores musculares e foi desfalque na goleada para o Bahia em apresentação irreconhecível do Imortal
Autor Jogada 10
Mano Menezes mostra alívio com o iminente retorno de alguns pilares do Grêmio no jogo contra o Juventude. Entre eles, o meio-campista Artur, que voltou aos treinos e dá a esperança ao comandante que o Imortal vai retomar o bom futebol. Afinal, o próprio técnico reconheceu que o time sentiu a ausência do volante na goleada para o Bahia. Deste modo, admitiu que esse foi um dos motivos parra a apresentação irreconhecível da equipe gaúcha.

O desfalque do camisa 29 ocorreu somente neste duelo por dores musculares. A relevância de Arthur para o Tricolor gaúcho através da estatística é gritante, já que com o meia em campo, a equipe tem aproveitamento de 55%. Com isso, o Grêmio alcançaria o quinto melhor rendimento do torneio, atrás apenas de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol.

Aproveitamento do Grêmio com ou sem Arthur

Com Arthur

  • 6 jogos
  • 3 vitórias
  • 1 empate
  • 2 derrotas
  • 55% de aproveitamento

Sem Arthur

  • 23 jogos
  • 6 vitórias
  • 8 empates
  • 9 derrotas
  • 38 % de aproveitamento

Outros prováveis retornos no clássico

Outros jogadores fundamentais também devem retornar para a partida contra o Juventude. São os casos do goleiro Tiago Volpi, que esteve fora nos últimos cinco compromissos da equipe desde o fim de setembro. Além disso, o jovem atacante Alysson e o volante Dodi também estão neste contexto.

O camisa 47 não atuou apenas contra o Bahia, após sentir dores na panturrilha direita durante o jogo anterior contra o São Paulo. Ele era dúvida, mas conseguiu se recuperar dentro do prazo e ficar disponível novamente. Assim, briga por uma vaga na equipe inicial com Pavón. Dodi também não esteve presente somente no duelo contra o Esquadrão de Aço, pois cumpria suspensão automática.

Desta forma, há a possibilidade de o técnico Mano Menezes utilizar novamente a dupla de volantes que considera ideal, com ele e Arthur. O único empecilho é que o camisa 17 concorre por um espaço entre os 11 iniciais com Cuéllar, mais um que deve retornar no clássico gaúcho.

O duelo contra o Juventude ocorrerá pela 30ª rodada do Brasileirão, às 16h, na Arena. A partida, inclusive, ganha um peso maior pela reaproximação do Grêmio com relação à zona de rebaixamento.

Grêmio

