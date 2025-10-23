Grêmio tem esperança da melhora de rendimento com volta de Arthur

Meio-campista sofre com dores musculares e foi desfalque na goleada para o Bahia em apresentação irreconhecível do Imortal / Crédito: Jogada 10

Mano Menezes mostra alívio com o iminente retorno de alguns pilares do Grêmio no jogo contra o Juventude. Entre eles, o meio-campista Artur, que voltou aos treinos e dá a esperança ao comandante que o Imortal vai retomar o bom futebol. Afinal, o próprio técnico reconheceu que o time sentiu a ausência do volante na goleada para o Bahia. Deste modo, admitiu que esse foi um dos motivos parra a apresentação irreconhecível da equipe gaúcha. O desfalque do camisa 29 ocorreu somente neste duelo por dores musculares. A relevância de Arthur para o Tricolor gaúcho através da estatística é gritante, já que com o meia em campo, a equipe tem aproveitamento de 55%. Com isso, o Grêmio alcançaria o quinto melhor rendimento do torneio, atrás apenas de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol.

Aproveitamento do Grêmio com ou sem Arthur Com Arthur 6 jogos

3 vitórias

1 empate

2 derrotas

55% de aproveitamento Sem Arthur 23 jogos

6 vitórias

8 empates

9 derrotas

38 % de aproveitamento Outros prováveis retornos no clássico Outros jogadores fundamentais também devem retornar para a partida contra o Juventude. São os casos do goleiro Tiago Volpi, que esteve fora nos últimos cinco compromissos da equipe desde o fim de setembro. Além disso, o jovem atacante Alysson e o volante Dodi também estão neste contexto.