Grêmio tem esperança da melhora de rendimento com volta de Arthur

Grêmio tem esperança da melhora de rendimento com volta de ArthurMeio-campista sofre com dores musculares e foi desfalque na goleada para o Bahia em apresentação irreconhecível do Imortal
Mano Menezes mostra alívio com o iminente retorno de alguns pilares do Grêmio no jogo contra o Juventude. Entre eles, o meio-campista Artur, que voltou aos treinos e dá a esperança ao comandante que o Imortal vai retomar o bom futebol. Afinal, o próprio técnico reconheceu que o time sentiu a ausência do volante na goleada para o Bahia. Deste modo, admitiu que esse foi um dos motivos parra a apresentação irreconhecível da equipe gaúcha.
O desfalque do camisa 29 ocorreu somente neste duelo por dores musculares. A relevância de Arthur para o Tricolor gaúcho através da estatística é gritante, já que com o meia em campo, a equipe tem aproveitamento de 55%. Com isso, o Grêmio alcançaria o quinto melhor rendimento do torneio, atrás apenas de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol.
Aproveitamento do Grêmio com ou sem Arthur
Com Arthur
- 6 jogos
- 3 vitórias
- 1 empate
- 2 derrotas
- 55% de aproveitamento
Sem Arthur
- 23 jogos
- 6 vitórias
- 8 empates
- 9 derrotas
- 38 % de aproveitamento
Outros prováveis retornos no clássico
Outros jogadores fundamentais também devem retornar para a partida contra o Juventude. São os casos do goleiro Tiago Volpi, que esteve fora nos últimos cinco compromissos da equipe desde o fim de setembro. Além disso, o jovem atacante Alysson e o volante Dodi também estão neste contexto.
O camisa 47 não atuou apenas contra o Bahia, após sentir dores na panturrilha direita durante o jogo anterior contra o São Paulo. Ele era dúvida, mas conseguiu se recuperar dentro do prazo e ficar disponível novamente. Assim, briga por uma vaga na equipe inicial com Pavón. Dodi também não esteve presente somente no duelo contra o Esquadrão de Aço, pois cumpria suspensão automática.
Desta forma, há a possibilidade de o técnico Mano Menezes utilizar novamente a dupla de volantes que considera ideal, com ele e Arthur. O único empecilho é que o camisa 17 concorre por um espaço entre os 11 iniciais com Cuéllar, mais um que deve retornar no clássico gaúcho.
O duelo contra o Juventude ocorrerá pela 30ª rodada do Brasileirão, às 16h, na Arena. A partida, inclusive, ganha um peso maior pela reaproximação do Grêmio com relação à zona de rebaixamento.