Grêmio deve ter retorno do trio de titulares Alysson, Dodi e Volpi no clássico

Goleiro se recupera de edema muscular, Alysson de dores na panturrilha e Dodi retorna após cumprir suspensão no Imortal / Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes tem razões para se empolgar no Grêmio na tentativa de conquistar uma reação no Campeonato Brasileiro após a goleada sofrida para o Bahia. Isso porque um trio de titulares, que estava entregue ao departamento médico, voltou a treinar com o restante do grupo. No caso, o goleiro Tiago Volpi, o meio-campista Arthur e o atacante Alysson. Com isso, a expectativa é de que eles estejam de volta aos 11 iniciais para enfrentar o Juventude. Um outro provável retorno para o clássico será de Dodi. O camisa 17 foi baixa somente no revés para o Esquadrão de Aço, pois teve que cumprir suspensão. Arthur também foi ausência somente no mesmo jogo por incômodos musculares. Com isso, a tendência é de que o comandante tenha a possibilidade em novamente utilizar a dupla de volantes que considera ideal.

O atacante Alysson ficou fora somente de uma partida completa na mesma situação de seus dois companheiros. Ele deixou o gramado durante o triunfo sobre o São Paulo com incômodos na panturrilha direita. Em um primeiro momento, o camisa 47 era dúvida pela questão física. Assim, ele passa a brigar por uma posição no time com Pavón. Longos desfalques devem voltar ao Grêmio Tiago Volpi é quem estava sem atuar por um período maior, há cinco jogos. Afinal, o arqueiro estava em recuperação de um edema muscular e provavelmente reassumirá a meta do Tricolor gaúcho. Outra boa notícia é o meio-campista Cuéllar, que participou normalmente da última atividade. O colombiano causou preocupação depois de ser substituído contra o Bahia. Assim, ele concorre a uma vaga na equipe inicial com Dodi. A outra concorrência será na lateral direita entre João Lucas e Gustavo Martins Deste modo, o esboço do time titular do Imortal deve ser: Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur, Edenilson; Alysson (Pavón), Amuzu e Carlos Vinícius.