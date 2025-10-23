Gómez e Piquerez são denunciados e podem desfalcar o Palmeiras no Brasileirão

Titulares de Abel Ferreira correm risco de suspensão de até seis jogos por críticas à arbitragem no duelo contra o Flamengo, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras pode ter dois importantes desfalques na reta final do Campeonato Brasileiro. O lateral Piquerez e o zagueiro Gustavo Gómez foram denunciados pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após críticas à arbitragem de Wilton Pereira Sampaio durante e após a derrota para o Flamengo, no Maracanã. As denúncias, que ainda não têm data de julgamento definida, podem render até seis partidas de suspensão para ambos os jogadores. O Verdão tem dez rodadas restantes no campeonato.

Piquerez é acusado de ofensa direta ao árbitro. De acordo com o documento encaminhado ao tribunal, o uruguaio foi enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ofensas à honra ou imagem de membros da arbitragem. O uruguaio foi expulso depois do jogo por ter dito ao árbitro. “Você está de sacanagem, veio aqui só pra roubar a gente.” A pena prevista para esse tipo de infração vai de uma a seis partidas de suspensão, podendo ainda incluir multa. Capitão do Palmeiras também pode receber punição Já o capitão Gustavo Gómez, embora não tenha recebido uma advertência dentro de campo, acabou denunciado com base no artigo 258 do CBJD, por “conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.

Após o jogo, o paraguaio fez duras críticas a Wilton Pereira Sampaio: “Ele é um dos mais soberbos do futebol mundial.” Além disso, o defensor também insinuou perseguição ao clube: “Parece que ele tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Fechou o microfone para falar besteira para mim.” Aliás, as declarações estão sendo consideradas pela procuradoria como ataque direto à integridade do árbitro, o que motivou a denúncia.