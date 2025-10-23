Gerson celebra primeiro gol pelo Zenit e adaptação: “Ter outros brasileiros ajuda”Coringa foi titular na goleada por 6 a 0 sobre o Orenburg, pela Copa da Rússia, e comemora retorno aos gramados após lesão na perna direita
O Zenit aplicou, nesta quarta-feira (22), uma goleada por 6 a 0 sobre o Orenburg, pela Copa da Rússia. Assim, o triunfo ficou marcado na carreira de Gerson, ex-Flamengo, que estufou a rede pela primeira vez com a camisa do seu novo clube. Depois de uma cobrança de falta, o Coringa aproveitou o rebote e, de pé esquerdo, ampliou o marcador.
Antes disso, o meio-campista sofreu uma lesão no músculo reto femoral da perna direita que o afastou dos gramados por dois meses. Agora, o jogador tenta iniciar uma sequência e permaneceu em campo até os 20′ do segundo tempo.
“Muito feliz pelo retorno aos gramados. Infelizmente tive uma lesão séria, com uma recuperação demorada. Graças a Deus conseguir recuperar bem e voltar antes do prazo natural. Agradecer ao departamento médico do Zenit por todo o suporte e ajuda nesse período. Agora é focar em estar 100%, ter sequência e em ajudar a equipe nas competições que temos pela frente”, disse.
Além disso, o atleta falou sobre o período de adaptação. Nesse sentido, a presença dos brasileiros Nino, Douglas Santos, Wendel, Luiz Henrique, Gustavo Mantuan e Pedrinho ajudam no entrosamento.
“Fui muito bem recebido na cidade, pelos companheiros de time e, sem dúvida, o fato de ter outros brasileiros ajuda. Tenho certeza que conseguirei entregar meu melhor futebol aqui no Zenit. Trabalho forte no dia a dia para isso. Feliz pelo meu primeiro gol e com a certeza de que muitas coisas boas estão por vir”, concluiu.
