Gerson celebra primeiro gol pelo Zenit e adaptação: “Ter outros brasileiros ajuda”

“⁠Muito feliz pelo retorno aos gramados. Infelizmente tive uma lesão séria, com uma recuperação demorada. Graças a Deus conseguir recuperar bem e voltar antes do prazo natural. Agradecer ao departamento médico do Zenit por todo o suporte e ajuda nesse período. Agora é focar em estar 100%, ter sequência e em ajudar a equipe nas competições que temos pela frente”, disse.

Além disso, o atleta falou sobre o período de adaptação. Nesse sentido, a presença dos brasileiros Nino, Douglas Santos, Wendel, Luiz Henrique, Gustavo Mantuan e Pedrinho ajudam no entrosamento.

“⁠Fui muito bem recebido na cidade, pelos companheiros de time e, sem dúvida, o fato de ter outros brasileiros ajuda. Tenho certeza que conseguirei entregar meu melhor futebol aqui no Zenit. Trabalho forte no dia a dia para isso. Feliz pelo meu primeiro gol e com a certeza de que muitas coisas boas estão por vir”, concluiu.