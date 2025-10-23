Futuro de Rigoni no São Paulo pode ser decidido no duelo contra o Bahia

O São Paulo pode definir neste sábado (25/10) o destino do atacante Emiliano Rigoni, de 32 anos, durante o duelo contra o Bahia, no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante tem contrato válido até o fim de 2025, com uma cláusula que prevê renovação automática por mais uma temporada caso dispute 12 partidas com ao menos 45 minutos de atuação. Até o momento, Rigoni acumulou apenas três jogos nessa condição, restando nove rodadas para o término do Brasileirão. Caso ele não consiga cumprir a exigência no confronto deste fim de semana, não terá mais tempo para atingir a meta e a renovação automática não será acionada.

Isso não significa que ao fim do ano o clube não possa oferecer a ele uma renovação por opção própria. Contudo, a continuidade de Rigoni no São Paulo é bem improvável. Desempenho de Rigoni no ano Em sete partidas disputadas, Rigoni ainda não marcou gols, mas deu uma assistência, para Tapia, contra o Fortaleza. No mesmo jogo, recebeu cartão vermelho por entrada em Deyverson. Atuou como titular três vezes, incluindo o clássico contra o Santos e os dois duelos contra a LDU, pelas quartas de final da Libertadores. Nos confrontos contra o time equatoriano, aliás, o atacante foi escalado como ala pela direita, mas teve desempenho discreto, apesar de ter acertado a trave em sua melhor oportunidade. O lance, junto a chances desperdiçadas por Luciano, poderia ter alterado o rumo do São Paulo na competição. A falta de efetividade nas finalizações não é novidade. Afinal, Rigoni chegou ao São Paulo no último dia da janela de transferências, vindo do León-MEX, clube em que marcou apenas um gol em 18 partidas.

A relação com a diretoria e Crespo Querido pela diretoria, Rigoni chegou ao São Paulo com aval do técnico Hernán Crespo, com quem já havia trabalhado em 2021. No entanto, quando questionado sobre sua influência na contratação, o treinador minimizou seu papel. “Nada. Quem fez tudo foi a diretoria, o mercado foi todo da diretoria. A gente aceita, eu já falei, sou o piloto de Fórmula 1. Tento dirigir o mais forte e mais veloz possível”, disse Crespo. Apesar do vínculo estreito com Crespo, a continuidade de Rigoni dependerá exclusivamente do tempo de jogo e da estratégia da comissão técnica nas próximas partidas. O duelo contra o Bahia, portanto, pode ser decisivo para o futuro do atacante no Morumbi.