Fluminense fará leilão no TRT para antecipar pagamento de dívidas trabalhistas

Fluminense fará leilão no TRT para antecipar pagamento de dívidas trabalhistasTricolor realizará dois pregões no Tribunal Regional do Trabalho, nesta quinta-feira, e tentará um maior abatimento da atual dívida
O Fluminense fará, nesta quinta-feira (23), um leilão no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) com o intuito de antecipar o pagamento de parte da dívida trabalhista presente no Regime Centralizado de Execuções (RCE). Diante disso, o valor será de R$ 10 milhões, quase 20% da dívida atual, estimado em R$ 55 milhões. A informação é do portal “ge”.
Vale lembrar que o RCE é um mecanismo previsto na Lei da SAF e adotado por alguns clubes. Ele, então, permite o alongamento do prazo de pagamento de dívidas trabalhistas em cobrança judicial até 2032. Dessa forma, o clube realiza depósitos mensais de R$ 1,3 milhão na Justiça do Trabalho, além de uma parcela fixa anual de R$ 4,8 milhões.
O foco do leilão, portanto, é antecipar a quitação e teve aprovação da Comissão de Credores do RCE e do Ministério Público do Trabalho. O clube pretende abater um valor maior sobre o passivo em virtude do deságio oferecido pelos credores. A ideia surgiu a partir das receitas obtidas com a temporada de 2025, sobretudo da campanha no Mundial de Clubes.
O leilão prevê dois pregões. Esse primeiro terá o orçamento de R$ 5 milhões e será voltado a credores com créditos de até R$ 1 milhão, sem exigência de percentual mínimo ou máximo de deságio.
O segundo, por sua vez, repetirá o orçamento, mas com foco nos credores com créditos superiores a R$ 1 milhão, com exigência de deságio mínimo de 30%, sem teto máximo. Nele, os credores que apresentarem os maiores descontos percentuais terão prioridade no recebimento.
