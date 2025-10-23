Fluminense fará leilão no TRT para antecipar pagamento de dívidas trabalhistas

Tricolor realizará dois pregões no Tribunal Regional do Trabalho, nesta quinta-feira, e tentará um maior abatimento da atual dívida

O Fluminense fará, nesta quinta-feira (23), um leilão no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) com o intuito de antecipar o pagamento de parte da dívida trabalhista presente no Regime Centralizado de Execuções (RCE). Diante disso, o valor será de R$ 10 milhões, quase 20% da dívida atual, estimado em R$ 55 milhões. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o RCE é um mecanismo previsto na Lei da SAF e adotado por alguns clubes. Ele, então, permite o alongamento do prazo de pagamento de dívidas trabalhistas em cobrança judicial até 2032. Dessa forma, o clube realiza depósitos mensais de R$ 1,3 milhão na Justiça do Trabalho, além de uma parcela fixa anual de R$ 4,8 milhões.