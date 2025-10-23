Flamengo se despede do Maracanã na Libertadores 2025; retrospecto em mata-mata impressiona

Em 16 jogos desde as oitavas de 2019, Fla venceu 14 partidas, com aproveitamento de 89,5% no Maior do Mundo / Crédito: Jogada 10

A vitória por 1 a 0 sobre o Racing (ARG), na última quarta-feira (22/10), representou a despedida do Flamengo no Maracanã nesta Libertadores 2025. A próxima missão será em Buenos Aires, no jogo da volta da semifinal, na próxima quarta (29/10) e, caso avance, a final será (até segunda ordem) em Lima, no Peru. Assim, o Flamengo fez novamente ótimo uso de sua casa para avançar na principal competição da América do Sul. Afinal, o Rubro-Negro mantém um retrospecto praticamente invencível em jogos de mata-mata na Liberta. Confira com o Jogada10.

Relembre retrospecto do Flamengo desde 2019 Desde 2019, o Flamengo já realizou 16 partidas no Maracanã em jogos de mata-mata da Libertadores, ou seja; oitavas, quartas e semi. A vitória contra o Racing foi, dessa forma, a 14ª do Rubro-Negro no recorte. Isso significa que o Mais Querido só deixou de vencer em duas ocasiões quando jogava com o mando de campo. Foi um empate contra o próprio Racing, em 2020, por 1 a 1. Na ocasião, os argentinos avançaram nos pênaltis. Lembrando, é claro, que tal edição ocorreu durante a pandemia da Covid-19, o que fez com que o Maracanã estivesse de portões fechados. A outra partida sem vitória foi na temporada passada, nas quartas de 2024. No jogo de ida, o Fla perdeu por 1 a 0 para o Peñarol (URU), ficando no 0 a 0 na volta e terminando sua participação mais cedo na Libertadores. Finalista em 2019, 21 e 22, o Flamengo só não chegou na final da Libertadores – desde que voltou a ser campeão – em 2020, 23 e 24. Já citamos 20 e 24, restando somente a eliminação de 2023. Este é o único caso em que o Flamengo venceu o jogo de ida, mas acabou sendo eliminado na volta. Foi contra o Olímpia (PAR). O Rubro-Negro até fez 1 a 0 no Maracanã, mas perdeu por 3 a 1 na volta, caindo precocemente nas oitavas de final. Esta eliminação foi especialmente sentida, visto que a final daquele ano viria a ocorrer exatamente no Maior do Mundo – vencida pelo Fluminense contra o Boca Jrs (ARG).