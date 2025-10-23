Fiorentina vence Rapid Wien e mantém 100% na Liga Conferência

Com gol e assistência de Dzeko, time de Florença brilha na competição europeia, mas segue sem vencer no Campeonato Italiano

A Fiorentina venceu o Rapid Wien por 3 a 0, fora de casa, nesta quinta-feira (23), e chegou à segunda vitória consecutiva na Liga Conferência 2025/26. O experiente Edin Dzeko foi o grande destaque da partida, com gol e assistência para o primeiro gol, marcado por Cher Ndour. Nos minutos finais do jogo, Albert Gudmundsson fechou o placar.

Com o resultado, a Fiorentina assumiu provisoriamente a liderança da Liga Conferência e manteve os 100% de aproveitamento. No entanto, o bom desempenho na competição contrasta com o momento ruim no Campeonato Italiano, onde a equipe comandada pelo técnico Stefano Pioli ainda não venceu após sete rodadas.

Outros duelos da Liga Conferência

Entre os outros confrontos da tarde, o duelo entre Rijeka e Sparta Praga foi interrompido por uma tempestade e será retomado ainda nesta quinta-feira. Já o AEK Atenas aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o Aberdeen.

