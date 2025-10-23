A Fifa realizou uma homenagem em suas redes sociais para dez treinadores que já conquistaram o Mundial de Clubes. A entidade usou o perfil oficial do torneio no Instagram para publicar imagens dos técnicos que levantaram o troféu. No entanto, a lista gerou debate no Brasil, pois apenas um treinador do país apareceu entre os selecionados, apesar de o Brasil ter outros campeões recentes no formato organizado pela entidade.

A publicação, aliás, é um carrossel de fotos que se inicia com Zinedine Zidane, campeão pelo Real Madrid em 2016 e 2017. Além dele, a Fifa incluiu outros gigantes da história recente do futebol. Entre os mais vitoriosos, apareceram Pep Guardiola (campeão por Barcelona, Bayern e Manchester City) e Carlo Ancelotti (campeão por Milan e Real Madrid), que também comanda a seleção brasileira. A lista ainda conta com Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Luis Enrique, Alex Ferguson, Santiago Solari e Rafa Benítez.