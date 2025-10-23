Fabinho Soldado nega desconforto com pressão por sua demissão no Corinthians

Executivo de futebol garante que segue motivado no cargo e elogia autonomia dada por Osmar Stabile, que resiste às pressões internas / Crédito: Jogada 10

Mesmo sob forte pressão de conselheiros e grupos políticos, o executivo de futebol Fabinho Soldado garantiu estar tranquilo e alinhado ao presidente Osmar Stabile no comando do departamento de futebol do Corinthians. O dirigente negou qualquer desconforto com a situação e afirmou que continuará no clube enquanto mantiver autonomia para trabalhar. “Desconfortável, em momento algum. Desde que eu cheguei ao Corinthians, a gente escuta algum tipo de comentário. Mas te confesso que continuo muito entusiasmado. Enquanto eu tiver autonomia para trabalhar, eu vou me dedicar ao máximo para a minha equipe. São quase 30 anos no futebol, a gente já sabe como funcionam algumas coisas. O que me importa é dar respaldo para o meu treinador, os meus atletas, para que eles consigam evoluir, trabalhar com tranquilidade e segurança”, disse Fabinho durante o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro.

Contratado ainda na gestão de Augusto Melo, Fabinho comanda sozinho o departamento desde maio de 2024, quando Rubens Gomes (Rubão) deixou o cargo de diretor após um racha interno. Desde então, o cargo de diretor estatutário de futebol segue vago, e parte do Conselho Deliberativo pressiona Stabile para fazer mudanças no comando da pasta. “Faz quase dois anos que estou no clube, foram feitas diversas ações para que o Corinthians continue a evoluir. O presidente Osmar tem me dado total autonomia para trabalhar. O meu alinhamento é muito direto com ele”, completou o executivo. ‘Salário elevado e poderes acima do comum’ Nos bastidores, críticos apontam que Fabinho possui salário elevado e poderes acima do comum para um dirigente contratado do mercado. As cobranças se intensificam a cada crise no futebol corintiano. Como nas polêmicas envolvendo a compra de Kauê Furquim pelo Bahia, a falta de reforços antes do transfer ban e as ausências de Memphis Depay e José Martínez em treinamentos. Apesar da pressão, Fabinho conta com apoio do elenco e com a confiança de Stabile, que tem reiterado que não pretende ceder às demandas políticas. Segundo interlocutores, o presidente entende que estabilidade no comando do futebol é essencial neste momento da temporada.