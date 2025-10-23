Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fabinho Soldado nega desconforto com pressão por sua demissão no Corinthians

Fabinho Soldado nega desconforto com pressão por sua demissão no Corinthians

Executivo de futebol garante que segue motivado no cargo e elogia autonomia dada por Osmar Stabile, que resiste às pressões internas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mesmo sob forte pressão de conselheiros e grupos políticos, o executivo de futebol Fabinho Soldado garantiu estar tranquilo e alinhado ao presidente Osmar Stabile no comando do departamento de futebol do Corinthians. O dirigente negou qualquer desconforto com a situação e afirmou que continuará no clube enquanto mantiver autonomia para trabalhar.

“Desconfortável, em momento algum. Desde que eu cheguei ao Corinthians, a gente escuta algum tipo de comentário. Mas te confesso que continuo muito entusiasmado. Enquanto eu tiver autonomia para trabalhar, eu vou me dedicar ao máximo para a minha equipe. São quase 30 anos no futebol, a gente já sabe como funcionam algumas coisas. O que me importa é dar respaldo para o meu treinador, os meus atletas, para que eles consigam evoluir, trabalhar com tranquilidade e segurança”, disse Fabinho durante o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro.

Contratado ainda na gestão de Augusto Melo, Fabinho comanda sozinho o departamento desde maio de 2024, quando Rubens Gomes (Rubão) deixou o cargo de diretor após um racha interno. Desde então, o cargo de diretor estatutário de futebol segue vago, e parte do Conselho Deliberativo pressiona Stabile para fazer mudanças no comando da pasta.

“Faz quase dois anos que estou no clube, foram feitas diversas ações para que o Corinthians continue a evoluir. O presidente Osmar tem me dado total autonomia para trabalhar. O meu alinhamento é muito direto com ele”, completou o executivo.

‘Salário elevado e poderes acima do comum’

Nos bastidores, críticos apontam que Fabinho possui salário elevado e poderes acima do comum para um dirigente contratado do mercado. As cobranças se intensificam a cada crise no futebol corintiano. Como nas polêmicas envolvendo a compra de Kauê Furquim pelo Bahia, a falta de reforços antes do transfer ban e as ausências de Memphis Depay e José Martínez em treinamentos.

Apesar da pressão, Fabinho conta com apoio do elenco e com a confiança de Stabile, que tem reiterado que não pretende ceder às demandas políticas. Segundo interlocutores, o presidente entende que estabilidade no comando do futebol é essencial neste momento da temporada.

“Eu despacho com o presidente todos os dias. O presidente Osmar tem me dado autonomia para trabalhar. Enquanto eu tiver autonomia para trabalhar, eu vou continuar no Corinthians. Eu tenho uma responsabilidade enorme com o torcedor, os atletas e a comissão técnica. Vou continuar fazendo esse trabalho. São 30 anos no futebol. Infelizmente, a gente também conhece alguns caminhos, sabe como funciona o futebol brasileiro”, afirmou Fabinho.

O dirigente encerrou destacando o bom relacionamento com outras áreas do clube e reafirmando seu compromisso para o restante do ano.

“Eu tenho um alinhamento muito direto com o presidente. E não só com o presidente, com grande parte da diretoria, com o corpo jurídico, o financeiro. O contato com alguns conselheiros e estatutários é muito legal, muito aberto. Eu espero continuar fazendo um bom trabalho e entregar o melhor para o Corinthians, para que a gente consiga melhorar bastante na competição nacional e se preparar muito bem para os dois jogos da semifinal da Copa do Brasil.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar