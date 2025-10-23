Ex-Manchester United critica Rashford, do Barcelona: “Um preguiçoso, não fazia nada”

Apesar de Rashford ter iniciado como titular na maioria dos jogos, o ex-jogador não acredita em continuidade até o fim da temporada, ainda mais com a forte concorrência no ataque catalão.

“Ele está indo bem, mas não acho que esteja no time titular do Barcelona. Ele jogará a final da Liga dos Campeões com Yamal, Rafinha e Lewandowski? Acho que a resposta é não, ele não está no time titular”, frisou.

“Rashford se colocou em uma situação difícil, sem saber o que fazer. Se você não consegue dar tudo de si pelo clube em que cresceu e está disposto a decepcionar o resto do time, isso diz muito sobre você. Se você não consegue fazer o mesmo pelo clube em que joga desde criança, mesmo torcendo por esse time e amando a cidade em que cresceu…”, concluiu.

