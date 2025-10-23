Ex-Manchester United critica Rashford, do Barcelona: “Um preguiçoso, não fazia nada”Inglês tem ótimo início pela equipe catalã, mas Paul Parker relembra passagem irregular do atacante com a camisa dos Red Devils
Em alta neste início de Barcelona, Rashford foi titular em nove dos 12 jogos da equipe, com cinco gols marcados e cinco assistências. No entanto, ele não deixou boas recordações no Manchester United e recebeu muitas críticas.
Afinal, o ex-lateral-direito dos Red Devils, Paul Parker, detonou o jogador, que surgiu como promessa, entretanto não rendeu o esperado pelo time inglês na temporada passada.
“Marcus Rashford decepcionou seus companheiros. Foi um preguiçoso, não fazia nada”, afirmou Parker.
“Quantos jogadores no Reino Unido confiaram nele se ele jogasse pelo time deles? Sabemos que a resposta é nenhum. Eles nunca admitiriam, mas sentiram isso lá no fundo. Quando eu jogava, era uma questão de vida ou morte, e isso tem que ser incutido neles desde o início, mas não foi”, completou.
Concorrência no ataque catalão
Apesar de Rashford ter iniciado como titular na maioria dos jogos, o ex-jogador não acredita em continuidade até o fim da temporada, ainda mais com a forte concorrência no ataque catalão.
“Ele está indo bem, mas não acho que esteja no time titular do Barcelona. Ele jogará a final da Liga dos Campeões com Yamal, Rafinha e Lewandowski? Acho que a resposta é não, ele não está no time titular”, frisou.
“Rashford se colocou em uma situação difícil, sem saber o que fazer. Se você não consegue dar tudo de si pelo clube em que cresceu e está disposto a decepcionar o resto do time, isso diz muito sobre você. Se você não consegue fazer o mesmo pelo clube em que joga desde criança, mesmo torcendo por esse time e amando a cidade em que cresceu…”, concluiu.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi