Ex-jogador deixa herança de R$ 29 milhões para o filho depois de morrer em acidente

Depois de afogamento do ex-atleta, filho passa a ser dono do patrimônio milionário, que será administrado pela antiga noiva / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador George Baldock deixou uma herança avaliada em R$ 28,5 milhões para o seu filho Brody, ainda bebê, conforme documentos do inventário publicados no Reino Unido. Ele morreu em outubro no ano passado depois de se afogar em uma piscina em Atenas. O ex-lateral passou a viver na Grècia exatamente em 2024, pois se transferiu para o Panathinaikos, um dos principais times do país. O defensor despertou o interesse do clube local após se destacar pelo Sheffield United por sete temporadas, onde ultrapassou a marca de 200 jogos. De acordo com o jornal inglês “The Sun”, uma investigação sobre a sua morte chegou à conclusão de que ele não estava sob efeito de álcool ou qualquer tipo de drogas no momento do acidente. Assim, considerou-se o episódio como uma morte acidental.

Baldock, aliás, tinha como planejamento ir ao Reino Unido um dia depois do incidente com a intenção de celebrar o primeiro aniversário do seu filho, Brody. Os documentos apontam que George deixou uma herança em bens de pouco mais de 5 milhões de libras (o equivalente a R$ 41,7 milhões). No entanto, pela necessidade da quitação de alguns débitos que estavam vigentes, a fortuna caiu para um pouco acima de 4 milhões de libras (R$ 29,5 milhões). Não havia testamento no momento em que ocorreu a morte do ex-lateral-direito. Portanto, a sua noiva Annabel Dignam ficará responsável pela administração do patrimônio. A Justiça tomou a decisão “para uso e benefício do menor Brody Baldock até que ele complete 18 anos”. Ex-jogador ganha homenagens A noiva também decidiu homenagear George ao publicar uma mensagem que causou comoção nas redes sociais: “George, o amor da minha vida, minha alma gêmea. O pai perfeito para o nosso lindo menino. Você me completou. Eu te amo para sempre e sempre, G”, ressaltou.