Ex-Botafogo, Pires vai parar na Portuguesa

Ex-Botafogo, Pires vai parar na PortuguesaVolante de 32 anos teve curta passagem pelo futebol grego recentemente
Um dos primeiros reforços da era SAF do Botafogo, o volante Pires, que também pode jogar como meia, foi parar na Portuguesa de Desportos, time que está na Série D do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (23), a Lusa anunciou a contratação do ex-alvinegro. O jogador de 32 anos assinou com o clube paulistano até o fim de 2026.
Revelado pela Juventus (ITA), Pires teve passagem marcante pelo Benfica, onde sagrou-se campeão português (2018-19) em três temporadas em Lisboa. Ele também soma passagens por Livorno (ITA), Pescara (ITA), Spezia (ITA), Leganes (ESP), Al-Gharafa (QAT) e Fluminense.
O meio-campista estava no Panserraikos, da Grécia, antes de voltar ao Brasil. Por lá, disputou somente 11 embates.
Pires chegou ao Botafogo em 2022, por empréstimo, junto ao Benfica. No Mais Tradicional, fez 44 partidas, registrando quatro gols e cinco assistências.
