Ex-Botafogo, Pires vai parar na Portuguesa

Um dos primeiros reforços da era SAF do Botafogo, o volante Pires, que também pode jogar como meia, foi parar na Portuguesa de Desportos, time que está na Série D do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (23), a Lusa anunciou a contratação do ex-alvinegro. O jogador de 32 anos assinou com o clube paulistano até o fim de 2026.

Revelado pela Juventus (ITA), Pires teve passagem marcante pelo Benfica, onde sagrou-se campeão português (2018-19) em três temporadas em Lisboa. Ele também soma passagens por Livorno (ITA), Pescara (ITA), Spezia (ITA), Leganes (ESP), Al-Gharafa (QAT) e Fluminense.