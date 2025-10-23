Especialistas apontam equilíbrio e alertam para altitude em LDU x Palmeiras

Exs jogadores do Verdão destacam o bom momento alviverde, mas alertam para a força da equipe equatoriana e o desafio de Quito / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), diante da LDU, em Quito, pela ida da semifinal da Libertadores, em busca de mais uma final continental sob o comando de Abel Ferreira. A equipe paulista chega embalada por boas atuações recentes, mas enfrentará um adversário perigoso e acostumado a surpreender rivais jogando na altitude equatoriana. Entre ex-jogadores e analistas ouvidos pelo J10, há consenso sobre o favoritismo técnico do Palmeiras, mas também um alerta sobre os desafios físicos e táticos que o duelo reserva.

Veja a opinião dos especialistas: Zinho – Ex-jogador do Palmeiras e comentarista da ESPN “O Palmeiras chega muito bem para o jogo, independente do resultado recente contra o Flamengo. A postura da equipe foi excelente, mesmo fora de casa, e o elenco vive um grande momento físico e mental. Com a mentalidade de ‘cabeça fria, coração quente’ que Abel prega, o time tem condições de buscar um empate ou até a vitória em Quito. O Palmeiras é um dos favoritos ao título, na minha opinião, e pode trazer um resultado positivo para decidir a vaga da final no Allianz Parque”, analisou. Felipe Melo – Ex-jogador do Palmeiras e comentarista do SporTV “A LDU está forte no campeonato, é um time que ninguém esperava… Já está na semifinal. O Independiente Del Valle também conseguiu uma classificação vencendo por 2 a 0 na Sul-Americana e está na semifinal também. Os times de lá estão bem fortes. (São Paulo) não foi competente o suficiente para fazer gol e tomou um gol com alguns erros. Eu acho que o Palmeiras não vai dar essa oportunidade para LDU, mas o Tiago Nunes está fazendo um trabalho belíssimo, há de se ressaltar um treinador brasileiro”, afirmou.

Antônio Carlos Zag0 – Ex-jogador do Palmeiras e treinador “Bom, o Palmeiras tem pela frente uma equipe que surpreendeu todos nessa Libertadores. É uma equipe que vem apresentando um bom futebol, principalmente quando joga dentro de casa. Tem a seu favor a altitude. É um estádio no qual a torcida pressiona muito o adversário. Então, assim, é um jogo difícil. Em Quito eu não arrisco dar um palpite. Eu acredito que o Palmeiras vai chegar no final novamente, mas tem que tomar cuidado. Todo cuidado é pouco, principalmente nesse primeiro jogo em Quito. Tentar trazer um bom resultado de lá. Acredito que um empate seria um ótimo resultado para a equipe”, disse. Palmeiras favorito, mas todo cuidado é pouco Aliás, o confronto marca o reencontro entre Palmeiras e LDU em competições continentais após 15 anos. O jogo da volta será disputado na semana seguinte, no Allianz Parque, onde o Verdão costuma se impor diante da torcida.