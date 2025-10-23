Enzo Maresca diz ter muita sorte por treinar o “especial e humilde” Estêvão

Aos 18 anos, brasileiro se tornou o jogador mais jovem do Chelsea a marcar na Champions, na vitória por 5 a 1 sobre o Ajax em Stamford Bridge

O técnico Enzo Maresca, do Chelsea, segue encantado pela oportunidade de ter Estêvão sob seu comando. O treinador dos Blues afirmou que tem sorte por contar com o “especial e humilde” jogador brasileiro em seu time.

Aos 18 anos, Estêvão se tornou o jogador mais jovem do clube inglês a marcar na Champions, na vitória por 5 a 1 sobre o Ajax em Stamford Bridge, pela terceira rodada do torneio continental. Confira o vídeo!