Eintracht Frankfurt presta homenagem emocionante a Diogo Jota

Nome do ex-atacante português, morto em acidente de carro em julho, apareceu no telão do estádio ao lado dos suplentes do time inglês
O Eintracht Frankfurt exibiu uma homenagem especial ao ex-jogador português Diogo Jota antes do duelo contra o Liverpool, pela Champions League. Pouco antes do início da partida, seu nome oi mostrado no telão do Deutsche Bank Park, ao lado dos demais reservas do clube inglês.

O técnico Arne Slot levou dez jogadores para o banco de reservas, mas o Liverpool adicionou simbolicamente o nome de Diogo Jota logo abaixo da lista oficial. Enquanto o clube exibiu os demais nomes em branco, destacou o do português em turquesa, o que chamou a atenção dos torcedores.

Em campo, o Liverpool venceu por 5 a 1, encerrando uma sequência de quatro derrotas consecutivas em competições oficiais.

Diogo Jota, que atuava pelo Liverpool, morreu em 3 de julho, junto com o irmão, André Silva, em um acidente de carro na Espanha. Desde então, o clube inglês tem promovido diversas homenagens ao atacante.

