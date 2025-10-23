Eagle recorre de decisão da Justiça do Rio a favor de Textor

Holding faz novos ataques contra o big boss e a SAF Botafogo. Saiba quais!

A Eagle sustenta que Textor e a SAF se utilizam de “táticas de guerrilha”, travando a criação de um Tribunal Arbitral para resolver o imbróglio. A holding também contesta a participação de advogados no litígio por conta de conflito de interesses, na batalha pelo controle do Alvinegro.

Mais um capítulo da renhida e interminável batalha jurídica entre a Eagle Football e John Textor… Afinal, nesta quinta-feira (23), a holding recorreu da decisão da Justiça do Rio de Janeiro, sentença que manteve o Godfather à frente da SAF do Botafogo até nova análise no tribunal arbitral da Fundação Getúlio Vargas . A informação é do “O Globo”.

Para a Eagle, Textor e a SAF do Botafogo criam um “senso ilusório da realidade” quando afirmam que as partes caminham para uma solução. Na visão da holding, este tipo de conduta induz o juiz a entender que não há urgência na questão.

Dona de 90% do Botafogo e empresa da qual Textor é sócio majoritário – apesar do choque com os acionistas, a Eagle reclama que, com o big boss no comando do Glorioso, há chance de o empresário ter carta branca para praticar novos atos nulos, como conclaves irregulares e contratações ilícitas.

Assembleia de julho

Em julho, uma reunião comandada por Textor, por exemplo, aprovou um aumento de capital e um empréstimo de 100 milhões de euros (R$ 631 milhões). A Eagle Football, holding da qual o Botafogo faz parte, considerou a ação como uma tentativa de diminuir a participação na SAF do Alvinegro e transferir os ativos do clube para empresas ligadas a Textor. A empresa, então, foi à Justiça e logrou êxito, na mesma sentença, que, aliás, manteve o empresário norte-americano à frente do Mais Tradicional.

