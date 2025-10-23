Destaque na derrota para o Bahia, Ivan é exceção no Internacional

Goleiro tem nova atuação com defesas decisivas para impedir uma goleada e aproveita chances para seguir na meta do Colorado

O Internacional saiu da Arena Fonte Nova com mais dúvidas do que respostas após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, na última quarta-feira (22), em jogo adiado da 14ª rodada do Brasileirão. Em meio ao desempenho instável do time, o goleiro Ivan foi uma das poucas notícias positivas, ao evitar que o Colorado sofresse uma goleada.

Em seu segundo jogo consecutivo como titular, o camisa 12 teve atuação segura e aproveitou a oportunidade para reforçar sua condição na meta colorada. De acordo com o site Sofascore, Ivan realizou seis defesas no total, sendo quatro dentro da área, e defendeu um pênalti, alcançando 86% de eficiência. O goleiro também impediu, em média, 1,73 gols esperados durante a partida.