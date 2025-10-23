Crystal Palace perde em casa para AEK do Chipre e se complica na Liga Conferência

O AEK Larnaca, apenas o quinto colocado do campeonato cipriota, foi a grande zebra da rodada da Liga Conferência ao derrotar o Crystal Palace, em plena Londres, por 1 a 0. O jogo desta quinta-feira, 23/10, pela segunda rodada da fase de grupos da terceira competição em importância na Europa, no Selhurst Park, foi decidido com um gol de Bajic, no início do segundo tempo.

O resultado leva o AEK Larnaca aos seis pontos, com campanha 100%, e no G8, a zona de classificação para as oitavas de final. Já o Crystal Palace, um dos favoritos, precisa acender o sinal vermelho. Afinal, nesta fase de grupos, onde os 36 times jogam apenas seis partidas, para focar no Top 8 e não ir à repescagem (9º a 24º lugar), não perder pontos em casa é vital.

Crystal Palace fracassa em casa

O Crystal Palace decepcionou no primeiro tempo. Teve mais posse de bola, 65%, e finalizações, 8 a 2, mas sem precisão. Na melhor delas, Mateta aproveitou uma bola desviada por Sarr, mas chutou no travessão. Mateta, que era dúvida para a partida, começou desde o início e ainda teve outra oportunidade no fim da etapa, mas finalizou para fora. O AEK fez um bom jogo defensivo e, mesmo quando perdeu Chacon logo aos 20 minutos, devido a lesão, manteve boa postura.

No segundo tempo, aos cinco minutos, veio a surpresa. Rohden viu a chegada de Riad Bajic e lançou o companheiro, que finalizou sem chance para o goleiro Henderson. Assim, o AEK Larnaca abria o placar diante dos londrinos. Diante de uma possível e inesperada derrota, o Crystal Palace partiu para o ataque, tentando o empate, mas seus jogadores falhavam sistematicamente na hora dos arremates, ficando visivelmente nervosos em campo, enquanto o AEK se fechava muito bem na defesa. Para se ter uma ideia, apesar de quase 70% de posse, o time inglês não conseguiu espaço para finalizar. Apenas cinco chutes entre os 5 e 35 minutos da etapa final. E nem mesmo com muitos atacantes, funcionou, Nketiah que começou no banco, teve a melhor chance para empatar, mas desperdiçou.

Fiorentina vence outra

Outra favorita ao título, a Fiorentina, nao vacilou. Foi até Viena enfrentar o perigoso Rapid Vienna e venceu por 3 a 0, com gols de Ndour, Dzeko e Gudmundsson. Foi um jogo elétrico, com 30 finalizações (18 dos italianos). Assim, ao fim da rodada, Fiorentina e AEK Larnaca estão empatados em primeiro, com seis pontos e saldo de cinco gols. Com a derrota, o Rapid Vienna é o penúltimo (35º), com zero ponto e saldo de -5.