Consultoria aponta contratos lesivos e sugere recuperação judicial no Corinthians

Relatório da Ernst & Young (EY) confirma dívida bilionária e aponta a RJ como alternativa para a crise financeira do clube / Crédito: Jogada 10

Uma reunião para a apresentação de relatórios da Ernst & Young (EY) confirmou a grave situação financeira do Corinthians. A análise da consultoria não apenas validou a dívida bilionária do clube, mas também identificou contratos com cláusulas lesivas. Diante disso, o estudo indicou a recuperação judicial como uma das alternativas para a diretoria considerar. Os executivos da EY apresentaram os relatórios ao presidente Osmar Stabile na última segunda-feira (20). Inclusive, a atual administração pagou pelo serviço, que a gestão anterior, de Augusto Melo, não havia quitado. O relatório financeiro é alarmante. A dívida, que era de R$ 2,2 bilhões em junho de 2024, atualmente já está na casa dos R$ 2,7 bilhões. Apesar disso, a consultoria aponta um potencial de otimização de resultados na ordem de R$ 84 milhões por ano. Contudo, mesmo com essas melhorias, o relatório da EY indica que o clube ainda precisará aderir ao Regime Centralizado de Execuções (RCE) ou buscar alternativas como a recuperação judicial. O cenário é tão ruim que a consultoria já previa que o clube perderia a capacidade de honrar compromissos em setembro de 2024, o que efetivamente gerou um “transfer ban” em agosto deste ano.