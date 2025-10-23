Com torção no joelho esquerdo, Vitão preocupa o Internacional

Zagueiro passou por exames após deixar o campo ainda no primeiro tempo contra o Bahia; clube já soma diversas baixas por lesão / Crédito: Jogada 10

O Internacional vive um novo alerta no departamento médico. O zagueiro Vitão pode ser baixa nas próximas rodadas após sofrer uma entorse no joelho esquerdo durante a derrota por 1 a 0 para o Bahia, na quarta-feira (22), pela 14ª rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. O defensor deixou o gramado ainda no primeiro tempo, após tentar desarme em carrinho sobre um atacante adversário. Mesmo tentando continuar em campo, precisou ser substituído por Clayton Sampaio. De acordo com avaliação inicial feita pelo médico do clube, não há indícios de lesão no ligamento cruzado anterior, o que afastaria a possibilidade de uma ausência prolongada. Ainda assim, o jogador deixou a Arena Fonte Nova com o joelho imobilizado e passará por exames de imagem para confirmar a gravidade da lesão.

Inter acumula desfalques importantes por lesão O possível desfalque de Vitão, portanto, aumenta a lista de problemas médicos do Inter. O goleiro Rochet segue fora após cirurgia na mão esquerda e tratamento de um edema ósseo no pé esquerdo. Na lateral direita, o argentino Braian Aguirre também desfalca o time por tempo indeterminado após romper a fáscia plantar do pé direito. No meio-campo, o capitão Alan Patrick perdeu os últimos dois jogos por lombalgia, mas pode retornar neste fim de semana. Porém, caso responda bem ao tratamento, ele deve viajar com a delegação para o duelo contra o Fluminense, no Maracanã, neste sábado (25). Inclusive, outros dois atletas seguem em recuperação: Alan Rodríguez, em tratamento de lesão muscular na coxa direita, e Richard, que realiza transição física após problema no quadril.