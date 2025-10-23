Com reação incrível, La U arranca empate contra o Lanús na Sul-Americana

Com reação incrível, La U arranca empate contra o Lanús na Sul-AmericanaNa condição de visitante, equipe da Argentina saiu de campo com vantagem considerável
Nesta quinta-feira (23), Universidad de Chile e Lanús fizeram um agitado confronto de ida, pela semifinal da Sul-Americana, que terminou igualado em 2 a 2. A saber, o jogo aconteceu no Estadio Nacional, em Santiago, e não teve público em razão da punição imposta pela Conmebol aos mandantes.
Com o marcador na cidade andina, quem vencer no próximo dia 30 de outubro, em solo argentino, estará na decisão continental. O adversário vem do embate entre Atlético-MG e Independiente del Valle, chave que está indefinida após o empate em 1 a 1, na cidade de Sangolquí.
Um teve a bola, o outro teve mira
Apesar da ausência de público, os anfitriões tinham notória superioridade na posse de bola e busca pelo jogo ofensivo. Não por acaso, a estatística nesse aspecto chegou a contabilizar 80% de controle para La U. Porém, isso em nada adiantou a princípio porque, além de fechar bem os espaços à frente de sua área, os argentinos esbanjaram no quesito eficiência.
Com 25 minutos, Rodrigo Castillo se antecipa na saída de bola chilena e, da intermediária, mandou um lindo toque de cobertura para surpreender o arqueiro Castellón. Quatro minutos depois, o experiente Eduardo Salvio fez grande jogada individual pelo lado direito (com direito a uma caneta no adversário) e só rolou para Castillo, na pequena área, marcar o segundo do Lanús.
Reação de altíssimo nível
Diante do cenário, o panorama do confronto não mudou em relação a postura dos times no segundo tempo. Ou seja, a bola seguiu por mais tempo com a Universidad de Chile enquanto o Lanús seguia determinado a fechar espaços e apostar nos contra-ataques.
Com dificuldade para furar o bloqueio argentino, o técnico Gustavo Álvarez acionou o banco de reservas onde, à partir da entrada de Lucas Di Yorio, a situação se modificou. Logo, aos 18 minutos, o centroavante ex-Athletico aproveitou o rebote do goleiro Nahuel Losada e diminuiu a distância no marcador.
O jogo ganhou consideravelmente em emoção depois do tento dos anfitriões que aumentaram o nível de pressão e foram recompensados só no último lance. Após batida de escanteio, o árbitro Anderson Daronco marcou penalti para La U com o toque na mão de Agustín Cardozo, dentro da área. Na cobrança, Charles Aránguiz mostrou calma e firmeza para botar bola de um lado, Losada do outro.
UNIVERSIDAD DE CHILE 2×2 LANÚS
Sul-Americana 2025 – Semifinal (Jogo de ida)
Data: 23/10/2025
Local: Estadio Nacional, Santiago (CHI)
Gol: Rodrigo Castillo, 25′ e 29’/1°T (0-2), Lucas Di Yorio, 18’/2°T (1-2), Charles Aránguiz, 54/2°T (2-2)
UNIVERSIDAD DE CHILE: Castellón; Hormazábal, Zaldivia, Calderón e Sepúlveda (Salomoni, 17’/2°T); Guerrero (Leandro Fernández, 34’/2°T) Poblete, Aránguiz e Altamirano; Guerra (Di Yorio, 16’/2°T) e Assadi. Técnico: Gustavo Álvarez.
LANÚS: Losada; Perez (Muñoz, 49’/2°T), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina (Ramírez, 49’/2°T), Cardozo, Salvio (Méndez, 39’/2°T), Marcelino Moreno (Canelo, 40’/2°T) e Carrera; Castillo (Walter Bou, 41’/2°T). Técnico: Mauricio Pellegrino.
Árbitro: Anderson Daronco (BRA)
Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
VAR: Raphael Toski (BRA)
Cartões Amarelos: Zaldivia, Perez (LAU); Marcich, Carrera, Izquierdoz, Losada (LAN)