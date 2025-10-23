Cleiton assina pré-contrato com clube europeu e deixará Flamengo em 2026

Zagueiro de 22 anos está de malas prontas para defender o Wolfsburg (ALE); jogador assina por quatro temporadas e meia

Assim, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, do “SBT”, em publicação nesta quinta-feira (23/10), o zagueiro já assinou com o time alemão por quatro temporadas e meia. Ele se apresentará aos Lobos em janeiro. Seu contrato com o Mais Querido, afinal de contas, vence em 31 de dezembro deste ano. Cleiton seguirá representando o time carioca, então, até esta data.

O zagueiro Cleiton deixará o Flamengo no começo de janeiro de 2026. Afinal, o defensor de 22 anos, que tem vínculo apenas até o fim de 2025 com o Rubro-Negro, assinou pré-contrato com o Wolfsburg (ALE).

Dessa forma, o Flamengo não receberá nada pela transferência do jogador. Isso porque atletas com vínculos a menos de seis meses do fim podem assinar sem custos com qualquer outro clube sem a necessidade de compensação financeira. Dessa forma, o Rubro-Negro também não permanecerá com porcentagem sobre os seus direitos. No entanto, por ter revelado o jogador, terá o direito de receber pelo mecanismo de solidariedade da Fifa em vendas futuras.

Cleiton, canhoto e de 1,94m, foi revelado pelo próprio Flamengo em 2023, realizando 15 jogos pelo time profissional. Sua última partida até o momento foi na derrota por 1 a 0 para o Bahia, quando foi titular e atuou por 74 minutos. Ele ficou mais conhecido durante jogo do Carioca 2025, quando desferiu um soco no zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, em vitória do Fla por 1 a 0 na Taça Guanabara, no Maracanã.