Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF cria grupo de trabalho para debater melhorias na arbitragem

CBF cria grupo de trabalho para debater melhorias na arbitragem

Comissão discutirá profissionalização e tecnologia, e deve apresentar um relatório com propostas de ações em até 60 dias
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A CBF anunciou a criação de um grupo de trabalho focado em debater e apresentar propostas para melhorar a arbitragem no país. O presidente Samir Xaud assinou, nesta quinta-feira (23), a portaria que convida membros da comunidade do futebol a participarem. Inclusive, este grupo seguirá um modelo semelhante ao que debateu o Fair Play Financeiro. Para liderar a nova comissão, a CBF escolheu o presidente da federação do Amapá, Raimundo Góes Netto, juntamente com o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Rodrigo Cintra.

Além disso, a portaria prevê a participação de representantes de clubes das Séries A e B, federações e também de árbitros e consultores independentes. Os interessados poderão se inscrever para participar dos debates até o próximo dia 29 de outubro. O objetivo principal é discutir temas centrais, como a profissionalização da arbitragem, a formação de novos juízes, o treinamento e, principalmente, o uso de tecnologia. Portanto, a expectativa é que a comissão apresente um relatório com propostas de ações em 60 dias.

Esta iniciativa da CBF é, sem dúvida, uma resposta direta às críticas recentes que os clubes têm feito à arbitragem nacional. A saber, o tema gera polêmica constante no Campeonato Brasileiro. Neste mês, por exemplo, a CBF afastou os árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva após eles cometerem erros em partidas da competição. Dessa maneira, a criação do grupo busca encontrar soluções para a crise de credibilidade que afeta o torneio.

Paralelamente, a CBF já trabalha com outros projetos para o setor. Para o ano que vem, a entidade espera iniciar um projeto piloto de profissionalização dos árbitros. Outro ponto importante é o desejo de implantar o impedimento semiautomático no Brasileirão de 2026. Inclusive, Rodrigo Cintra viajou à Inglaterra neste final de semana para se reunir com executivos da Genius, empresa que fornece a tecnologia para a Premier League e que desponta como favorita para os torneios nacionais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cbf

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar