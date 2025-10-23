CBF cria grupo de trabalho para debater melhorias na arbitragem

Comissão discutirá profissionalização e tecnologia, e deve apresentar um relatório com propostas de ações em até 60 dias / Crédito: Jogada 10

A CBF anunciou a criação de um grupo de trabalho focado em debater e apresentar propostas para melhorar a arbitragem no país. O presidente Samir Xaud assinou, nesta quinta-feira (23), a portaria que convida membros da comunidade do futebol a participarem. Inclusive, este grupo seguirá um modelo semelhante ao que debateu o Fair Play Financeiro. Para liderar a nova comissão, a CBF escolheu o presidente da federação do Amapá, Raimundo Góes Netto, juntamente com o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Rodrigo Cintra. Além disso, a portaria prevê a participação de representantes de clubes das Séries A e B, federações e também de árbitros e consultores independentes. Os interessados poderão se inscrever para participar dos debates até o próximo dia 29 de outubro. O objetivo principal é discutir temas centrais, como a profissionalização da arbitragem, a formação de novos juízes, o treinamento e, principalmente, o uso de tecnologia. Portanto, a expectativa é que a comissão apresente um relatório com propostas de ações em 60 dias.