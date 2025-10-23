Cano busca redenção no Fluminense contra o Inter, um de seus “alvos” prediletos

Cano busca redenção no Fluminense contra o Inter, um de seus “alvos” prediletosAtacante tem bom retrospecto de gols contra o Colorado e tem chance de mudar panorama no próximo sábado (25), no Maracanã
O Fluminense recebe o Internacional, no sábado (25), a partir das 17h30, no Estádio do Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta, aliás, pode ser a partida ideal para Germán Cano reencontrar o caminho das redes, já que o time Colorado é uma das maiores vítimas do artilheiro tricolor. Ao longo dos últimos anos, o argentino fez quatro gols contra os gaúchos.
Todos os gols aconteceram em 2023, quando o Fluminense conquistou o título da Libertadores. O camisa 14 anotou três gols pela grandiosa semifinal da competição continental e o outro pelo Campeonato Brasileiro. Assim, Cano pode se inspirar nessas atuações para tentar recuperar o bom momento com a camisa do time carioca. Ele, assim, está na segunda posição, ao lado de Waldo. O primeiro colocado da lista é Fred, que marcou cinco vezes no duelo contra o Inter.
Apesar de ter 20 gols no ano nesta temporada, o centroavante estufou a rede em apenas uma oportunidade nas últimas 13 partidas e tem enfrentado um momento complicado na questão técnica, com muitos erros.
Com Renato Gaúcho, perdeu a titularidade para Everaldo, porém passou a ter mais oportunidades com a chegada de Zubeldía. Assim, com o argentino à beira do campo, o camisa 14 foi titular em quatro dos seis jogos e entrou no segundo tempo contra o Mirassol. Porém, diante da atuação contra o Vasco a sua titularidade começou a ser questionado.
Caso ganhe mais uma oportunidade em campo, Cano pode se apoiar em boas lembranças contra o Internacional para passar uma borracha nas últimas atuações e voltar a fazer o”L” novamente. Assim, a torcida tende a abraçá-lo mais uma vez.