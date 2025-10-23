Cano busca redenção no Fluminense contra o Inter, um de seus “alvos” prediletos

O Fluminense recebe o Internacional, no sábado (25), a partir das 17h30, no Estádio do Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta, aliás, pode ser a partida ideal para Germán Cano reencontrar o caminho das redes, já que o time Colorado é uma das maiores vítimas do artilheiro tricolor. Ao longo dos últimos anos, o argentino fez quatro gols contra os gaúchos.

Todos os gols aconteceram em 2023, quando o Fluminense conquistou o título da Libertadores. O camisa 14 anotou três gols pela grandiosa semifinal da competição continental e o outro pelo Campeonato Brasileiro. Assim, Cano pode se inspirar nessas atuações para tentar recuperar o bom momento com a camisa do time carioca. Ele, assim, está na segunda posição, ao lado de Waldo. O primeiro colocado da lista é Fred, que marcou cinco vezes no duelo contra o Inter.