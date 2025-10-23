Bruno Henrique fala sobre experiência dentro do Flamengo e revela pedido a Filipe Luís

Para conseguir brigar por mais um título, a experiência ajuda. Nisso, Bruno Henrique contribui. O atacante esteve em campo em duas conquistas rubro-negras no torneio, 2019 e 2022. Entretanto, acredita que não precisa se preocupar em transmitir essa experiência aos companheiros, já que todos sabem o valor do que está em jogo.

O sonho do tetracampeonato do Flamengo na Libertadores está mais vivo do que nunca. Na noite desta quarta-feira (22), o Rubro-Negro saiu na frente contra o Racing para buscar uma vaga em mais uma decisão. Vitória pelo placar mínimo no Maracanã.

“Os jogadores que chegaram entendem bem o que é uma Libertadores. Jogadores que vieram da Europa, da Champions League, campeões. Então não preciso passar o que a gente tem a jogar, eles sabem o que está em jogo. Eu estou ali para poder ajudar e todo mundo está pronto para ajudar o Flamengo”, destacou.

Bruno Henrique entrou na reta final da partida e participou da jogada que gerou o gol. Porém, o atacante entrou na vaga de Pedro, fazendo a função de nove, algo que não é do seu agrado. Inclusive, o jogador revelou que já conversou com Filipe Luís sobre o assunto.

“Não é minha posição, todo mundo sabe. Eu deixei claro para o Filipe que eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de nove. Porque a gente tem o melhor centroavante do Brasil, o Pedro está super bem. O Filipe entendeu que é o momento do Pedro. Se eu jogar ou não isso aí é do particular dele, eu entendo o que ele quer fazer, não quero atrapalhar, só quero ajudar”, ressaltou.