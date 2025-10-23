Bayern terá de jogar sem Neuer nos próximos compromissos

Goleiro de 39 anos será poupado e dá lugar a Jonas Urbig, que ganha chance para mostrar serviço e se firmar como possível sucessor no gol bávaro

O Bayern de Munique vai precisar lidar por alguns jogos sem Manuel Neuer. De acordo com informações do jornal alemão ‘Bild’, o goleiro de 39 anos não entrará em campo nas próximas duas partidas do time. Até aqui, ele foi titular em quase todos os compromissos da temporada, abrindo exceção somente na estreia da Copa da Alemanha, quando Jonas Urbig defendeu o gol na vitória por 3 a 2 sobre o Wehen Wiesbaden.

Agora, Urbig, de 22 anos, deve ter nova sequência como titular. O jovem enfrentará o Borussia Mönchengladbach pelo Campeonato Alemão e, logo depois, o Colônia, seu antigo clube, na segunda fase da Copa da Alemanha.

Neuer, suspenso na Copa da Alemanha por uma expulsão sofrida na edição passada contra o Bayer Leverkusen, será poupado também na Bundesliga. Após o triunfo por 4 a 0 sobre o Club Brugge, pela Champions League, o veterano comentou a situação.

“Preciso pegar leve. Já sinto o corpo reagindo. Vamos ver como estarei amanhã”, disse o goleiro.

Ainda de acordo com o ‘Bild’, o Bayern pretende dar mais minutos a Urbig nesta temporada. A ideia é observar seu desempenho e avaliar se ele pode, no futuro, assumir o lugar de Neuer.