Barcelona deixa de lucrar R$ 37,5 milhões com cancelamento de jogo nos EUA

Partida contra o Villarreal em Miami renderia milhões e ações de marketing; decisão foi cancelada após críticas de clubes, jogadores e torcida / Crédito: Jogada 10

O Barcelona viu escapar uma receita milionária depois que a La Liga cancelou a partida contra o Villarreal que estava prevista para acontecer em Miami, no mês de dezembro. A decisão encerra uma tentativa da entidade de promover o Campeonato Espanhol fora da Europa e frustra os planos do clube, que estimava ganhos de aproximadamente R$ 37,5 milhões. O valor, calculado com base em projeções da imprensa espanhola, correspondia aos 6 milhões de euros que o Barça receberia pela realização do jogo no Hard Rock Stadium, arena que recebe partidas da NFL e o GP de Miami de Fórmula 1. Além da bilheteria, o evento abriria espaço para acordos comerciais e campanhas publicitárias em solo americano.

Mais de 70 mil ingressos já haviam sido reservados, sinal de que o interesse local era alto. Assim, com o cancelamento, o confronto será disputado normalmente no Estádio de La Cerámica, em Vila-Real, pela 17ª rodada da competição. Perda também atinge marketing e patrocinadores O clube catalão, inclusive, pretendia aproveitar a viagem para impulsionar ações de marketing e estreitar laços com patrocinadores nos Estados Unidos. Segundo o jornal Marca, o departamento comercial do Barcelona já planejava ativações conjuntas com o Spotify, parceiro principal do time. “O Barcelona lamenta a oportunidade perdida de expandir a imagem da competição em um mercado estratégico com grande capacidade de crescimento e geração de recursos para todos”, informa a nota oficial do clube catalão Embora o projeto tenha recebido sinal verde da Uefa e da Federação Espanhola de Futebol, a proposta, contudo, dividiu opiniões dentro da própria liga. O meia Frenkie de Jong, do Barcelona, e o lateral Dani Carvajal, do Real Madrid, se posicionaram contra o plano. Carvajal chegou a discutir o tema publicamente com Javier Tebas, presidente da La Liga, que defendia a expansão internacional do torneio.